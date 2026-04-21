Dziedzictwo, odcinek 896: Nana usłyszy wyznanie miłości Poyraza! Postawi się matce - ZDJĘCIA, WIDEO

"Dziedzictwo" odcinek 896 - wtorek, 21.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 896 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet wciąż nie będzie mogła dojść do siebie po tym, jak nakryła Nanę z Poyrazem w jej pokoju. Tym bardziej, że w momencie jej wejścia, oboje byli bardzo blisko siebie, co było tylko zbiegiem okoliczności, który Maryam id razu postanowi jej wyjaśnić. Tyle tylko, że kobieta ją wyprzedzi i sama postanowi porozmawiać na ten temat, ale nie z nią, a ze swoim synem.

I stąd w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo" czym prędzej go do siebie wezwie, przez co Nana ostatecznie się wstrzyma. Szczególnie, że wówczas już będzie przed drzwiami pokoju Cennet i usłyszy jak rozmawia z Poyrazem. I choć w pierwszej chwili będzie chciała wrócić, to gdy usłyszy swoje imię, to jednak zdecyduje się zostać.

- Słucham sułtanko, o czym chcesz rozmawiać? - spyta ją Poyraz.

- O Nanie. Synu, wiem, że masz dobre serce. Spieszysz z pomocą każdemu, kto jej potrzebuje. Ale trzeba też o sobie myśleć. Nie można świadomie pakować się w ogień - zacznie matka, ale jej syn od razu domyśli się,. że sprawa ma jakieś głębsze dno - Do czego zmierzasz?

Poyraz wyzna, że zakochał się w Nanie w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet przejdzie już do sedna i otwarcie zapyta Poyraza o jego uczucia wobec Nany. A gdy syn je potwierdzi, to zszokuje nie tylko ją, ale także przysłuchującą się wszystkiemu Maryam!

- Spytam wprost. Czujesz coś do tej dziewczyny? - zapyta Nana.

- Aż tak to widać? Nie będę ukrywał. Tak, zakochałem się w Nanie. Od pierwszego wejrzenia - wyzna jej Poyraz.

- Nie! To niemożliwe! - powie do siebie Nana.

- Domyśliłam się. Za jakie grzechy? - zacznie drążyć matka.

- Serce nie sługa, mamo - skwituje jej syn w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo".

Poyraz zażartuje sobie z uczuć do Nany w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej chwili w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo" zaskoczona Nana zdecyduje się odejść. Jednak to wcale nie będzie koniec rozmowy Cennet z Poyrazem, w trakcie której wszystko się wyjaśni, bo syn jedynie zażartuje sobie z matki. Ale tego Maryam już nie będzie świadoma, bo będzie przekonana, że mężczyzna faktycznie jej w niej zakochany!

- Nie będę szukał żony, która się tobie podoba - doda Poyraz.

- Zamierzasz się żenić? Żartujesz? - przerazi się Cennet.

- Trochę tak. Jesteś słodka, kiedy się złościsz - uśmiechnie się jej syn.

- Ty łobuzie! Serce niemal stanęło mi w piersi - oburzy się jego matka.

- Mateczko, ona jest dla mnie jak Hussein z kawiarni albo sąsiad z przeciwka. Potrzebowała pomocy, więc i pomogłem i tyle - wyjaśni jej Poyraz.

- No nie wiem. Kiedy zobaczyłam was razem... - zacznie wypominać mu matka, ale on w 896 odcinku serialu "Dziedzictwo" szybko zamknie ten temat - To nasi goście. Jak mówiłem, drzwi się zacięły. Nic więcej. Eh, mamo!

