Dziedzictwo, odcinek 895: Cennet pokrzyżuje plany Cansel! Nie pozwoli Poyrazowi być z Naną - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 895 - poniedziałek, 20.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 895 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel postanowi wystawać ze sobą Nanę i Poyraza. Zwłaszcza, gdy dowie się, że zmarły narzeczony Maryam był bajecznie bogaty. Kobieta od razu nastawi łapy na jego majątek, licząc na to, że jak połączy jego dawną ukochaną ze swoim szwagrem, to i jej uda się coś na tym ugrać.

I już w 895 odcinku serialu "Dziedzictwo" diametralnie zmieni swoje nastawienie do Nany i Yusufa. Cansel zadba o Maryam i ją wystroi, aby mogła zrobić jak najlepsze wrażenie na Poyracie. Tym bardziej, że w międzyczasie jeszcze zabierze chłopca, aby im nie przeszkadzał, gdy postanowi zamknąć ich w jej pokoju, aby mogli się do siebie zbliżyć.

Tak Cansel spróbuje wyswatać Nanę i Poyraza w 895 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 895 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel stworzy Nanie i Poyrazowi idealne warunki do rozkwitu uczucia. Tyle tylko, że nie przewidzi przy tym jednego! A mianowicie, że ktoś pokrzyżuje jej plany, bo przecież wszystko początkowo będzie szło jak po maśle, bo nikogo poza "gołąbkami" nie będzie w domu, w związku z czym nikt ich nie uwolni.

Ale tylko do czasu aż w 895 odcinku serialu "Dziedzictwo" wyciągnięta przez nią Cennet nie zechce wrócić do domu. Seniorka gorzej się poczuje i już dłużej nie będzie chciała chodzić ze swoją synową. Kobiety wrócą do domu, gdzie matka Poyraza od razu uda się do pokoju Nany, w którym między nią, a Poyrazem zdąży dojść do kolejnego zbliżenia.

Cennet zniweczy plan synowej w 895 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak na widok zszokowanej matki w 895 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz od razu odskoczy od Nany i uda zadowolonego z jej wtargnięcia. W zupełnym przeciwieństwie do Cansel.

- Mamo, wreszcie jesteście - rzuci Poyraz.

- Co robicie? - dopyta Cennet.

- Przeciąg zatrzasnął drzwi... Nie mogliśmy wyjść, więc jemy pomarańcze. Na szczęście szybko wróciliście - wyjaśni jej syn.

- Wiedźma Cennet i po co było tak pędzić? Tak się napracowałam, a ta wszystko zepsuła - powie do siebie Cansel.

W tym momencie w 895 odcinku serialu "Dziedzictwo" i Cennet poczuje się zobowiązana do wyjaśnień, które nieco wymkną jej się spod kontroli. I stąd jak najszybciej opuści pokój Nany. Ale Cansel i tak nie będzie mogła jej tego darować.

- Gdyby nie skończyło mi ciśnienie, nie wrócilibyśmy tak szybko. Wróciłam w samą porę inaczej.. godzinami byście tu. Nieważne, położę się. Głowa mi pęka - wytłumaczy się seniorka.

- Tyle zachodu na nic - kontynuuje do siebie Cansel.

