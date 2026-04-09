Dziedzictwo, odcinek 893: Doga wierzy, że jej rodzice znów będą razem – Ferit i Ayse stoją przed trudnym wyborem

W poprzednim odcinku (892) Ferit był zły na Ayse za nieodbieranie telefonów, ale gniew minął, gdy znalazł ją nieprzytomną po zażyciu niewłaściwego leku wywołującego ostrą reakcję alergiczną. Ogłosił zawieszenie broni i troskliwie się nią opiekował, a Ayse przyznała się do błędów przeszłości. Derya obserwowała ich w tajemnicy. Trucizna kazał Szakalowi zabić Nanę i Nazli, lecz kobiety uciekły. Poyraz odnalazł je w ostatniej chwili i zabił Szakala, a Trucizna został aresztowany. Nana i Yusuf byli bezpieczni.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 893

Rodzina Poyraza nie posiada się z radości po uratowaniu Nazli z rąk Trucizny. Nana dochodzi do siebie w szpitalu, a Poyraz nie odstępuje jej na krok. Przynosi jej nawet smakowite dania, gdy ta odmawia przyjmowania szpitalnego jedzenia. Ferit i Ayse skrycie pragną, by było między nimi jak dawniej, jednak żadne nie dopuszcza do siebie myśli, że coś takiego jest możliwe. Tymczasem Doga jest przekonana, że jej rodzice znów będą razem. Ferit i Ayse postanawiają zwrócić się do specjalisty, by ten pomógł wyjaśnić dziewczynce sytuację.

12

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 893. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 18 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: