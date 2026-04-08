Dziedzictwo, odcinek 891: Poyraz odnajduje Yusufa i wciąga Szakala w pułapkę, a Nana i Nazli uciekają z rąk Trucizny

W poprzednim odcinku (890) W poprzednim odcinku Nana chciała wymienić siebie na Nazli, lecz Trucizna nie dotrzymał obietnicy i uwięził obie kobiety, szybko wykrywając nadajnik Poyraza, wprowadzając go w błąd. Leyla i Ferit współpracowali przy sprawie w domu, świetnie się rozumiejąc, co budziło zazdrość Ayse. Leyla przywróciła Ferita do pracy, tym razem podległego Ayse. Sinan kwestionował dokładność Aynur, Cennet drżała o córkę, a Yusuf, dowiedziawszy się o losie Nany, wymknął się z domu, by ją ratować.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 891

Poyrazowi udaje się odnaleźć Yusufa. Odkrywa również podsłuch w telefonie Nazli i wykorzystuje go, by wciągnąć Szakala w pułapkę. Mężczyzna ma doprowadzić go do Trucizny, ale udaje mu się zbiec. Nana i Nazli wyrywają się z rąk Trucizny. Aynur dowiaduje się, że Sinan po raz kolejny niesłusznie ją o coś obwinia i oczekuje od niego przeprosin. Prokurator nie może się na to zdobyć, kupuje więc Aynur nowy telefon. Gest ten zamiast oczyścić atmosferę, jeszcze bardziej ją zagęszcza. Gdy Aynur postanawia odejść z pracy, Sinan przełamuje się i przeprasza dziewczynę. Relacja Ferita i Leyli dosłownie przyprawia Ayse o ból głowy. Lek na migrenę wywołuje u niej silną reakcję alergiczną. Ostatkiem sił wybiera numer i omyłkowo dzwoni do Ferita.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 891. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

