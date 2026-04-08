Dziedzictwo, odcinek 891: Poyraz odnajduje Yusufa i wciąga Szakala w pułapkę, a Nana i Nazli uciekają z rąk Trucizny

Joanna Dembek
2026-04-08 13:15

„Dziedzictwo” to poruszająca historia Seher i Yamana, którzy walczą o bezpieczną przyszłość małego Yusufa. Telenowela pełna jest dramatycznych wyborów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty. Kolejne emocje czekają na fanów już 16 kwietnia, kiedy to na antenie TVP1 zostanie wyemitowany 891. odcinek. Zobaczymy jak Nana i Nazli uciekają z rąk Trucizny, a Szakal od teraz słucha rozkazów Poyraza. Czy to koniec Trucizny?

Dziedzictwo, odcinek 891: Nana i Nazli uciekają z rąk Trucizny, a Ayse traci przytomność po przyjęciu niewłaściwych leków

Autor: YouTube/Legacy/ Materiały prasowe Zbliżenie na twarz kobiety, prawdopodobnie Nany lub Nazli, z tureckiego serialu "Dziedzictwo", przedstawia jej przerażenie lub smutek po dramatycznej ucieczce z rąk oprawcy Trucizny. Kobieta ma rozszerzone oczy i lekko otwarte usta, z ramionami uniesionymi nad głową, otulonymi kremowym, dzierganym materiałem.

W poprzednim odcinku (890) W poprzednim odcinku Nana chciała wymienić siebie na Nazli, lecz Trucizna nie dotrzymał obietnicy i uwięził obie kobiety, szybko wykrywając nadajnik Poyraza, wprowadzając go w błąd. Leyla i Ferit współpracowali przy sprawie w domu, świetnie się rozumiejąc, co budziło zazdrość Ayse. Leyla przywróciła Ferita do pracy, tym razem podległego Ayse. Sinan kwestionował dokładność Aynur, Cennet drżała o córkę, a Yusuf, dowiedziawszy się o losie Nany, wymknął się z domu, by ją ratować.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 891

Poyrazowi udaje się odnaleźć Yusufa. Odkrywa również podsłuch w telefonie Nazli i wykorzystuje go, by wciągnąć Szakala w pułapkę. Mężczyzna ma doprowadzić go do Trucizny, ale udaje mu się zbiec. Nana i Nazli wyrywają się z rąk Trucizny. Aynur dowiaduje się, że Sinan po raz kolejny niesłusznie ją o coś obwinia i oczekuje od niego przeprosin. Prokurator nie może się na to zdobyć, kupuje więc Aynur nowy telefon. Gest ten zamiast oczyścić atmosferę, jeszcze bardziej ją zagęszcza. Gdy Aynur postanawia odejść z pracy, Sinan przełamuje się i przeprasza dziewczynę. Relacja Ferita i Leyli dosłownie przyprawia Ayse o ból głowy. Lek na migrenę wywołuje u niej silną reakcję alergiczną. Ostatkiem sił wybiera numer i omyłkowo dzwoni do Ferita.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 891. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 16 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

