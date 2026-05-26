Zatrzymanie oszustów w Poznaniu. Kazali seniorce pokazać pieniądze do drona

Oszustwo "na pracownika ZUS" w Poznaniu. Kazali seniorce pokazać pieniądze do drona

Pierwsze zdarzenie miało miejsce na jednym z poznańskich osiedli, gdzie ofiarą przestępców miała paść 75-letnia kobieta. Historię rozpoczęła rozmowa telefoniczna z mężczyzną podającym się za pracownika ZUS, który pod pretekstem weryfikacji danych chciał jedynie potwierdzić adres seniorki. Chwilę później do kobiety zadzwonił fałszywy policjant oraz rzekomy prokurator, którzy przekonywali, że jej pieniądze są zagrożone przez działającą w okolicy grupę przestępczą. Oszuści byli tak bezczelni, że nakazali kobiecie pokazać przygotowane 20 tysięcy złotych przez okno, aby rzekomy „policyjny dron” mógł je zweryfikować, a następnie wystawić gotówkę za drzwi. Na szczęście dzięki czujności kobiety i błyskawicznej akcji policjantów, przed blokiem zatrzymano 49-letniego mężczyznę, który miał odebrać pieniądze.

Zatrzymanie na gorącym uczynku w Poznaniu. Odebrał 48 tysięcy złotych z wycieraczki

Zaledwie kilka godzin później kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu odnieśli kolejny sukces. Na osiedlu Rzeczypospolitej zatrzymali na gorącym uczynku 23-latka z województwa pomorskiego. Mężczyzna został ujęty tuż po tym, jak odebrał 48 tysięcy złotych pozostawione na wycieraczce przez dwie oszukane kobiety, matkę i córkę. W tym przypadku przestępcy zastosowali popularne oszustwo metodą "na wypadek", wmawiając ofiarom, że ich bliski spowodował wypadek i potrzebuje pieniędzy na kaucję, by uniknąć aresztu. Działając pod ogromną presją, kobiety przekazały gotówkę, jednak dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy, cała kwota została odzyskana i wkrótce wróci do właścicielek.

Oszustom grozi do 8 lat więzienia. Policja apeluje o czujność

Obaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli już zarzuty udziału w oszustwach, za co polskie prawo przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Jednocześnie policjanci po raz kolejny przypominają o fundamentalnych zasadach bezpieczeństwa. Funkcjonariusze publiczni, w tym policjanci, prokuratorzy czy pracownicy ZUS, nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy przez telefon ani o pozostawianie ich w dziwnych miejscach. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć, a następnie skontaktować z kimś z rodziny lub zadzwonić bezpośrednio pod numer alarmowy 112. Kluczowe jest również regularne rozmawianie z seniorami o zagrożeniach, ponieważ wiedza i świadomość to najlepsza broń w walce z bezwzględnymi oszustami.

Źródło: Policja.pl