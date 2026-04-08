Dziedzictwo, odcinek 890: Trucizna więzi Nanę i Nazli, a Yusuf podejmuje desperacką próbę ratunku

W poprzednim odcinku (889) W poprzednim odcinku Ayse i Ferit nie mogli mieszkać pod jednym dachem, a napięcie wzrosło, gdy Doga podpisała obrazek nazwiskiem Koraya. Sinan dowiedział się, że awaria lodówki nie była winą Aynur, ale urażony po przypadkowym usłyszeniu, jak nazywa go gburem, rozłączył się. Poyraz nadal szukał siostry, a Nana, nie chcąc narażać innych, oddała się w ręce Trucizny. Ferit spotkał prokurator Leylę, która prosiła go o pomoc w sprawie gangu i obiecywała wsparcie w powrocie do służby.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 890

Nana chce wymienić siebie na Nazli, jednak Trucizna nie dotrzymuje obietnicy i więzi obie kobiety. Szybko wykrywa również nadajnik, który miał zaprowadzić do niego Poyraza i wyprowadza go w pole. Leyla i Ferit razem pracują nad sprawą w domu i wspaniale się rozumieją. Ayse z trudem kryje budzącą się w niej zazdrość. Leyla pomaga przywrócić Ferita do pracy, jednak ku jego zdziwieniu, tym razem jest on podwładnym Ayse. Sinan zarzuca Aynur obowiązkami i kwestionuje jej dokładność. Cennet przytłacza świadomość, że jej córka jest w rękach mordercy. Yusuf przypadkiem słyszy rozmowę Cansel i Cennet i dowiaduje się, że Nana oddała się w ręce Trucizny. Chłopiec wymyka się z domu, żeby ją ratować.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 890. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 15 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

