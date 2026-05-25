Zatrzymanie pseudokibica w Krakowie. W bagażniku wiózł 2 kilogramy mefedronu

Policyjna akcja w Nowej Hucie. Pseudokibic wpadł z mefedronem w bagażniku

To efekt wspólnej pracy policjantów z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców oraz kryminalnych z komisariatu VII w Krakowie. Śledczy od dłuższego czasu przyglądali się działalności 37-latka, podejrzewając go o wprowadzanie na czarny rynek znacznych ilości substancji psychoaktywnych. Przełom w sprawie nastąpił, gdy ustalono, że mężczyzna może ukrywać towar w swoim samochodzie zaparkowanym na jednym z nowohuckich osiedli. Podczas akcji przeprowadzonej w połowie maja podejrzenia się potwierdziły, a w bagażniku pojazdu znaleziono aż 2 kilogramy mefedronu.

Kokaina i marihuana w mieszkaniu. Mężczyźnie grożą surowe zarzuty

Zatrzymanie 37-latka i zabezpieczenie mefedronu było dopiero początkiem policyjnych działań. Funkcjonariusze postanowili przeszukać również jego mieszkanie, gdzie natrafili na kolejne nielegalne substancje. W lokalu zabezpieczono porcje kokainy i marihuany, a także gotówkę w kwocie ponad 20 tysięcy złotych i dużą liczbę telefonów komórkowych, co może świadczyć o szerokiej skali przestępczego procederu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających, za co grozi mu wieloletnia kara pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl