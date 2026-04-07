"Dziedzictwo", odcinek 889: dręczona poczuciem winy Nana podejmuje desperacką decyzję i zamierza oddać się w ręce bandyty

W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Doga, uciekając się do sprytnego podstępu, zwabiła rodziców na przyjęcie i skłoniła ich do wspólnego tańca, próbując na nowo ich połączyć. W tym samym czasie Ayse i Ferit toczyli wewnętrzną walkę ze swoimi uczuciami, a poruszające wyznanie Aynur na temat jej dzieciństwa zrobiło ogromne wrażenie na Sinanie. Największe napięcie przyniósł jednak wątek kryminalny, gdyż Poyraz i Nana wpadli na trop Nazli. Niestety, ich wysiłki skomplikował Trucizna, któremu udało się uciec i postawić ultimatum: Nana i Yusuf w zamian za życie zakładniczki. Co przyniesie kolejny dzień w tej pełnej zwrotów akcji historii?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 889 - streszczenie

Wspólne życie pod jednym dachem staje się dla Ayse i Ferita niemożliwe. W międzyczasie Sinan odkrywa, że Aynur jest niewinna w sprawie awarii lodówki. Próbując ją przeprosić przez telefon, przypadkowo podsłuchuje, jak w rozmowie z Adalet kobieta określa go mianem gbura. Równocześnie Poyraz nie ustaje w poszukiwaniach swojej siostry, a Cennet ponownie namawia go do wydania Nany i Yusufa w ręce Trucizny. Obwiniająca się o całą sytuację Nana, nie mogąc znieść, że naraża innych na niebezpieczeństwo, postanawia sama oddać się bandycie. Ferit natomiast spotyka na komendzie prokurator Leylę, która składa mu intrygującą propozycję – pomoże mu wrócić do służby, jeśli on wesprze ją w rozbiciu groźnego gangu.

"Dziedzictwo" odc. 889 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń i losy swoich ulubionych bohaterów. Przed nami kolejny odcinek pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco, powinni zarezerwować sobie czas we wtorkowe popołudnie. Najnowszy, 889. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany 14 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i odkupienia. Choć fabuła zaczynała się od historii Seher, Yamana i małego Yusufa, serial ewoluował, wprowadzając nowe, fascynujące postacie, takie jak Nana czy Poyraz. Mimo zmian w obsadzie, produkcja wciąż trzyma w napięciu i dostarcza niezapomnianych wrażeń. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: