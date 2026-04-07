"Akacjowa 38", odcinek 845: Blanca składa Samuelowi obietnicę - jego ojcostwo nigdy nie będzie poddawane w wątpliwość

Emocje wokół ulubionych bohaterów znowu sięgnęły zenitu! Poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" dostarczył nam prawdziwego rollercoastera uczuć i zaskakujących zwrotów akcji. Inigo i Flora, próbując ratować reputację La Deliciosy, uczyli się pieczenia od sąsiadek, a Huertas wyjawiła Felipe, że jej romans z Diegiem był jedynie mistyfikacją, która miała zrazić do niego Blankę. Kobieta z kolei obwiniała Samuela o namówienie ukochanego do zerwania. To jednak Diego zrzucił największą bombę, wyznając Felipe, że jest śmiertelnie chory i żegnając się z przyjacielem. Po tak dramatycznym finale trudno nie zadawać sobie pytania, w jakim kierunku potoczą się teraz losy bohaterów.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Akacjowa 38" odc. 845 - streszczenie

Po początkowych wahaniach pułkownik Valverde ostatecznie decyduje się na podjęcie współpracy z Silvią oraz jej przełożonym. W międzyczasie Diego, głęboko poruszony ostrą krytyką ze strony Leonor, postanawia wyjechać razem z Huertas do kopalni. Jego celem jest ostateczne zakończenie sporu, który toczy się z górnikami. W mieście z wielką pompą odbywa się uroczyste otwarcie cukierni La Deliciosa, a serwowane tam specjały zdobywają uznanie wszystkich gości. Z kolei Blanca składa Samuelowi ważną obietnicę, zapewniając go, że jego ojcostwo nigdy nie będzie poddawane w wątpliwość.

"Akacjowa 38" odc. 845 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Z pewnością wielu fanów hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekuje na najnowsze losy ulubionych bohaterów. Skomplikowane intrygi i rozwój postaci sprawiają, że każdy kolejny odcinek jest niezwykle wyczekiwany. Na szczęście już wkrótce poznamy dalszy ciąg wydarzeń. Premierowa emisja 845. odcinka serialu "Akacjowa 38" została zaplanowana na poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to uwielbiana przez widzów hiszpańska telenowela kostiumowa, która przenosi nas w czasie do Madrytu z początku XX wieku. Akcja serialu, osadzona w kamienicy przy tytułowej ulicy, w mistrzowski sposób splata losy mieszkańców należących do różnych klas społecznych. Produkcja podbiła serca polskiej publiczności dzięki wciągającej fabule pełnej zwrotów akcji, wyrazistym postaciom oraz wiernemu oddaniu ducha epoki. To świat pełen namiętności, dramatów i skrywanych tajemnic, od którego trudno się oderwać. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak: