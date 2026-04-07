"Dziedzictwo", odcinek 888: Trucizna ucieka z kryjówki i grozi, że zabije zakładniczkę, jeśli nie otrzyma Nany i Yusufa

Emocje w serialu "Dziedzictwo" nieustannie sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki napięcia i intryg. Sprawa Yusufa wciąż trzymała nas w niepewności, gdy chłopiec pozostał pod opieką Sahina, jednak pojawił się promyk nadziei, kiedy Poyrazowi udało się zdobyć od siostry cenne wskazówki. Równocześnie Ferit i Ayse byli już wyraźnie zmęczeni wzajemnym unikaniem się, do czego nieustannie przyczyniała się Doga ze swoimi podstępami. Nie zabrakło też komicznych zgrzytów, kiedy Aynur i Sinan zatrzasnęli się w magazynku, a mężczyzna obarczył za to winą gosposię. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma otwartymi wątkami. Czego zatem możemy spodziewać się tym razem?

"Dziedzictwo" odc. 888 - streszczenie

W najnowszym odcinku Doga ucieka się do podstępu, aby zwabić swoich rodziców na przyjęcie w ogrodzie, gdzie namawia ich do wspólnego tańca. W tym samym czasie Ayse i Ferit z całych sił starają się walczyć z rodzącym się między nimi uczuciem. Tymczasem Aynur, której udaje się wreszcie otworzyć zatrzaśnięte drzwi, dzieli się z Sinanem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa; mężczyzna jest poruszony jej wyznaniem, lecz starannie to ukrywa. Wątek sensacyjny nabiera tempa, gdy Poyraz i Nana wpadają na trop zaginionej Nazli. Niestety, dzięki podsłuchom Trucizna wymyka się z kryjówki i stawia ultimatum – jeśli Nana i Yusuf nie zostaną mu dostarczeni, zabije swoją zakładniczkę.

"Dziedzictwo" odc. 888 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy swoich ulubionych bohaterów. Wszystkich zainteresowanych informujemy, gdzie i o której godzinie zostanie wyemitowany najnowszy odcinek. Premierowa emisja 888. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im poruszającą historię o miłości, rodzinnych tajemnicach i emocjonalnym odkupieniu. Choć fabuła początkowo skupiała się na losach Seher, Yamana i małego Yusufa, kolejne sezony przyniosły nowe, równie wciągające wątki. Po tragicznych wydarzeniach w centrum uwagi znaleźli się Nana oraz Poyraz, których historia na nowo definiuje pojęcie zaufania i poświęcenia. W serialu występują m.in.: