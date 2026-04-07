"Dziedzictwo", odcinek 887: Nazli daje bratu wskazówki, które mogą być kluczem do jej odnalezienia

Emocje wokół bohaterów serialu "Dziedzictwo" nieustannie rosną, a ostatni odcinek dostarczył fanom solidnej dawki zwrotów akcji i intryg. Ferit i Ayse, choć czuli się skrępowani, zdecydowali się na wspólne zamieszkanie dla dobra małej Dogi, która od razu postanowiła doprowadzić do ponownego ślubu rodziców. W tym czasie Aynur zmagała się z rosnącą presją ze strony Sinana, który obarczył ją winą za zepsutą lodówkę i kazał odpracować straty. Na scenie pojawił się również Volkan z ważnymi informacjami dla Ferita, a były policjant bezskutecznie próbował dowiedzieć się od Poyraza czegoś o Nanie i Yusufie. Napięcie podniosła także intryga Cennet i Cansel, które namówiły Sahina do niebezpiecznej wymiany Yusufa na Nazli. Ostatnie wydarzenia mocno skomplikowały sytuację wielu postaci, więc czego możemy spodziewać się po nadchodzących odcinkach?

"Dziedzictwo" odc. 887 - streszczenie

Yusuf wciąż pozostaje pod kuratelą Sahina, co nieustannie spędza sen z powiek jego bliskim. Sytuacja nabiera jednak tempa, gdy Trucizna zezwala Poyrazowi na telefoniczną rozmowę z siostrą. Nazli, wykazując się sprytem, przekazuje bratu zakodowane wskazówki dotyczące miejsca jej uwięzienia. Tymczasem Ferit i Ayse są wyczerpani ciągłym wzajemnym unikaniem, a napięcie między nimi staje się niemal namacalne. Nieustępliwa Doga kontynuuje swoje intrygi, mając nadzieję, że jej podstępy w końcu doprowadzą do pojednania rodziców. Z kolei Aynur i Sinan, w wyniku niefortunnego zbiegu okoliczności, zostają uwięzieni w magazynku ze środkami czystości, a mężczyzna całą winą za incydent obarcza gosposię.

"Dziedzictwo" odc. 887 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, aby dowiedzieć się, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych postaci. Nadchodzący odcinek zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Dla wszystkich zainteresowanych podajemy szczegóły dotyczące emisji. Premierowy, 887. odcinek serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w piątek, 12 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Fabuła na przestrzeni sezonów przeszła ogromną metamorfozę, od historii Seher i Yamana walczących o dobro małego Yusufa, po zupełnie nowe wątki i bohaterów. Obecnie śledzimy losy Nany i Poyraza, których skomplikowana relacja stanowi oś najnowszych odcinków. Za sukcesem produkcji stoi plejada utalentowanych aktorów. W serialu występują: