Dziedzictwo, odcinek 888: Cennet wyda Nanę Truciźnie! Poświęci ją, aby ratować dziecko - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-04-10 15:30

W 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz wróci do domu, ale bez Nazli, której nie uda mu się wyrwać z rąk Trucizny. Wszystko przez to, że drań zdąży przenieść się z jego siostrą w inne miejsce nim on wraz z Naną dotrą do jego kryjówki. Ale dla zrozpaczonej matki w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" to nie będzie żadne wytłumaczenie, a strach o dziecko doprowadzi ją do dramatycznej decyzji o poświęceniu Maryam! A wszystko po to, aby ratować własną córkę! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

i

Autor: Emanet/ Youtube/ Materiały prasowe Poyraz i Nana wchodzą do domu, a Cennet w chuście patrzy na nich z niepokojem, oczekując wieści o Nazli. Scena z tureckiej telenoweli "Dziedzictwo", gdzie Cennet żąda poświęcenia Nany, dostępna na Super Seriale.

"Dziedzictwo" odcinek 888 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz i Nana wrócą do domu mężczyzny, ale bez Nazli. Parze nie uda się uratować jego siostry z rąk Trucizny, który chwilę wcześniej zabierze ją w inne miejsce niż to przez nich odnalezione. I stąd nie dadzą rady jej odbić.

Mimo iż w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" taką nadzieję do końca będzie mieć jej matka, która po ich powrocie od razu zacznie rozglądać się za córka. Ale niestety jej z nimi nie będzie.

- Gdzie jest Nazli? Poyrazie, gdzie jest moje dziecko?! - zacznie dopytywać zaniepokojona Cennet.

- Znaleźliśmy magazyn, w którym ją przetrzymywali, ale… Już jej tam nie było. Odjechali dziesięć minut przed nami - wyjaśni jej ze spuszczoną głową syn.

Zrozpaczona Cennet posunie się do ostateczności w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet zblednie, a w jej oczach pojawi się gniew i desperacja, która popchnie ją do radykalnej decyzji. Matka Poyraza zażąda od niego, aby w końcu wydał Truciźnie, Nanę, a tym samym odzyskał Nazli!

- Oddaj ją i przyprowadź mi moją córkę! - powie stanowczym głosem Cennet.

W tej chwili w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" przerażona Nana aż zesztywnieje. Ale oczywiście Poyraz nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Jednak jego zrozpaczona matka nie odpuści!

- Nie mogę tego zrobić, mamo - uzna Poyraz.

- Zrobisz! Przyprowadzisz mi moje dziecko! - zacznie nim trząść matka.

Poyraz nie zgodzi się oddać Nany za Nazli w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wówczas w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zda sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia i sama poleci Poyrazowi wykonać rozkaz matki. Nana zdecyduje się poświęcić, aby mężczyzna mógł odzyskać siostrę, ale on nie będzie chciał przystać na takie rozwiązanie. Tyle tylko, że innego nie będzie!

- Zadzwoń do Trucizny i powiedz, że mnie oddasz. Yusuf zostaje, ale ja pojadę. Nie ma innego sposobu, żeby uratować Nazli - powie drżącym głosem spanikowana Nana.

- O czym ty mówisz?! Nie wymieniam życia za życie! - zszokuje się Poyraz.

- Ale to jedyna opcja! Nie mamy czasu! - stwierdzi Maryam,

Jednak nawet tym w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zdoła przekonać Poyraza, który uparcie będzie innego zdania niż Cennet i Nana. Ale czy będzie miał rację? Przekonamy się niebawem!

- Na wszystko istnieje rozwiązanie oprócz śmierci... Nie mogę ignorować czyjegoś życia, ratując inne. Nie oddam cię nikomu - zapowie mężczyzna.

