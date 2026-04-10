Dziedzictwo, odcinek 888: Cennet wyda Nanę Truciźnie! Poświęci ją, aby ratować dziecko - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 888 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1
W 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz i Nana wrócą do domu mężczyzny, ale bez Nazli. Parze nie uda się uratować jego siostry z rąk Trucizny, który chwilę wcześniej zabierze ją w inne miejsce niż to przez nich odnalezione. I stąd nie dadzą rady jej odbić.
Mimo iż w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" taką nadzieję do końca będzie mieć jej matka, która po ich powrocie od razu zacznie rozglądać się za córka. Ale niestety jej z nimi nie będzie.
- Gdzie jest Nazli? Poyrazie, gdzie jest moje dziecko?! - zacznie dopytywać zaniepokojona Cennet.
- Znaleźliśmy magazyn, w którym ją przetrzymywali, ale… Już jej tam nie było. Odjechali dziesięć minut przed nami - wyjaśni jej ze spuszczoną głową syn.
Zrozpaczona Cennet posunie się do ostateczności w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo"!
W tym momencie w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cennet zblednie, a w jej oczach pojawi się gniew i desperacja, która popchnie ją do radykalnej decyzji. Matka Poyraza zażąda od niego, aby w końcu wydał Truciźnie, Nanę, a tym samym odzyskał Nazli!
- Oddaj ją i przyprowadź mi moją córkę! - powie stanowczym głosem Cennet.
W tej chwili w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" przerażona Nana aż zesztywnieje. Ale oczywiście Poyraz nie zgodzi się na takie rozwiązanie. Jednak jego zrozpaczona matka nie odpuści!
- Nie mogę tego zrobić, mamo - uzna Poyraz.
- Zrobisz! Przyprowadzisz mi moje dziecko! - zacznie nim trząść matka.
Poyraz nie zgodzi się oddać Nany za Nazli w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo"!
I wówczas w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam zda sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia i sama poleci Poyrazowi wykonać rozkaz matki. Nana zdecyduje się poświęcić, aby mężczyzna mógł odzyskać siostrę, ale on nie będzie chciał przystać na takie rozwiązanie. Tyle tylko, że innego nie będzie!
- Zadzwoń do Trucizny i powiedz, że mnie oddasz. Yusuf zostaje, ale ja pojadę. Nie ma innego sposobu, żeby uratować Nazli - powie drżącym głosem spanikowana Nana.
- O czym ty mówisz?! Nie wymieniam życia za życie! - zszokuje się Poyraz.
- Ale to jedyna opcja! Nie mamy czasu! - stwierdzi Maryam,
Jednak nawet tym w 888 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie zdoła przekonać Poyraza, który uparcie będzie innego zdania niż Cennet i Nana. Ale czy będzie miał rację? Przekonamy się niebawem!
- Na wszystko istnieje rozwiązanie oprócz śmierci... Nie mogę ignorować czyjegoś życia, ratując inne. Nie oddam cię nikomu - zapowie mężczyzna.