"Dziedzictwo", odcinek 886: Doga zamierza zrobić wszystko, by ponownie doprowadzić do ślubu rodziców

Emocje w serialu "Dziedzictwo" sięgają zenitu, a ostatnie wydarzenia tylko podgrzały atmosferę przed kolejnymi odcinkami. Desperacki krok Dogi, która zjadła dżem truskawkowy, by dać nauczkę rodzicom, zakończył się pobytem w szpitalu i zmusił Ayse oraz Ferita do podjęcia decyzji o wspólnym zamieszkaniu. Równocześnie przypadkowe zniszczenie figurki przez Aynur doprowadziło do zaskakującego spotkania z właścicielem mieszkania, Sinanem, który złożył jej niecodzienną propozycję. Największy dramat rozegrał się jednak wokół Poyraza, któremu co prawda udało się schwytać Truciznę, ale ten zdołał uciec. Sytuacja stała się krytyczna, gdy przestępca porwał siostrę Poyraza, Nazli, i zażądał w zamian Nany oraz Yusufa, zmuszając bohaterów do ruszenia jej na ratunek. Po tak dramatycznym finale, napięcie przed kolejnymi wydarzeniami jest ogromne.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Dziedzictwo" odc. 886 - streszczenie

Dla dobra córki, Ferit i Ayse decydują się zamieszkać razem, mimo że oboje odczuwają z tego powodu spore zakłopotanie. Ich córka, Doga, widząc to jako szansę, zaczyna obmyślać plan, by ponownie doprowadzić do ślubu rodziców. W międzyczasie Aynur przeżywa trudne chwile z powodu Sinana, który oskarża ją o zepsucie lodówki i zmusza do odpracowania rzekomej straty, na co zrezygnowana dziewczyna nie ma siły się sprzeciwić. Z kolei Volkan ma dla Ferita kilka istotnych informacji. Były policjant spotyka się również z Poyrazem w nadziei na zdobycie wieści o Nanie i Yusufie, jednak ten, na prośbę Nany, świadomie wprowadza go w błąd. Równocześnie Cennet i Cansel próbują przekonać Sahina do dokonania wymiany Yusufa na Nazli.

"Dziedzictwo" odc. 886 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a intrygi i zwroty akcji z pewnością przyciągną widzów przed ekrany. Aby nie przegapić kluczowych wydarzeń, warto zanotować datę i godzinę emisji. Premierowy odcinek 886 serialu "Dziedzictwo" zostanie wyemitowany w sobotę, 11 kwietnia 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat podbija serca polskich widzów, serwując im potężną dawkę emocji, rodzinnych sekretów i wzruszających historii miłosnych. Serial śledzi losy bohaterów, którzy na przestrzeni sezonów musieli mierzyć się z utratą, odkupieniem i poszukiwaniem szczęścia. Choć fabuła ewoluowała od historii Seher i Yamana do nowych wątków z Naną i Poyrazem w rolach głównych, produkcja wciąż trzyma w napięciu. Za sukcesem tego serialu stoją niezmiennie utalentowani aktorzy: