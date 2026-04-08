Dziedzictwo, odcinek 883: Cansel przekracza wszelkie granice. Podaje Nanie wodę z toalety

W poprzednim odcinku (882) Ayse odkryła, że Doga ma wysoką gorączkę, a dziewczynka poprosiła matkę, by wezwała Ferita. Gdy przyjechał, Doga była przeszczęśliwa, lecz rodzice szybko odkryli, że połknęła kredę, by mieć ich przy sobie. Skonfliktowani postanowili udawać zgodę dla dobra córki. Nana i Yusuf mieli zamieszkać w schowku przygotowanym przez Cennet. Poyraz opowiedział Nanie swoją historię, imponując jej troską i poczuciem sprawiedliwości.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 883

Nana z niepokojem obserwuje, jak Yusuf coraz bardziej przywiązuje się do Poyraza. Mimo jej sprzeciwu mężczyzna mebluje ich pokój. Poyraz jasno daje Sibel do zrozumienia, że między nimi nic nie będzie. Cansel podmienia wodę utlenioną na wodę z toalety i daje Nanie, by przemyła nią ranę na nodze. Ferit i Ayse udają przed Dogą, że się pogodzili. Przed cotygodniowym spotkaniem ojca i córki Ayse umieszcza podsłuch w ulubionej maskotce Dogi. Aynur zaczyna pracę jako gosposia. Pracodawca od samego początku wydaje się jej osobliwy. Nie ma pojęcia, że to Sinan.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 883. odcinek zostanie wyemitowany we środę, 8 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują:

