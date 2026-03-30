"Dziedzictwo", odcinek 879: Poyraz sprowadza do domu Nanę i Yusufa. Wywołuje gniew matki

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a napięcie wokół bohaterów sięgnęło zenitu. Wszystko zaczęło się od odnalezienia Dogi, która postawiła Ayse i Feritowi twardy warunek wspólnego zamieszkania, grożąc ponowną ucieczką. W tym samym czasie Yusuf wreszcie wyjawił Poyrazowi swoją tożsamość i opowiedział o śmiertelnym niebezpieczeństwie, które grozi jemu oraz Nanie. Niestety, ludzie Trucizny szybko ich namierzyli, co zasiało strach w sercu Cennet, która dla bezpieczeństwa rodziny postanowiła pozbyć się gości. Zanim jednak do tego doszło, Nana i Yusuf sami opuścili jej dom, wpadając prosto w ręce Trucizny, na szczęście z odsieczą przybył im Poyraz wraz z mieszkańcami dzielnicy. Chociaż Trucizna chwilowo ustąpił, jego groźba powrotu zawisła nad wszystkimi niczym czarna chmura, pozostawiając pytanie, jaki będzie jego następny ruch.

"Dziedzictwo" odc. 879 - streszczenie

Radość Cennet i Cansel z powodu zniknięcia Nany i Yusufa okazuje się przedwczesna, ponieważ Poyraz, ku ich wielkiemu zaskoczeniu, ponownie sprowadza ich do domu. Jego decyzja wywołuje wściekłość matki, która nie potrafi zrozumieć, dlaczego syn naraża bezpieczeństwo całej rodziny dla zupełnie obcych mu osób. Poyraz zna już jednak tragiczną historię Nany, którą opowiedział mu Yusuf, ale na prośbę kobiety postanawia zachować ją w tajemnicy. W tym samym czasie Doga ciężko znosi konflikt między rodzicami, co objawia się u niej napadami złości, z którymi bezskutecznie próbują sobie poradzić Ayse i Ferit. Na domiar złego Trucizna odkrywa, że Poyraz niedawno wyszedł z więzienia.

"Dziedzictwo" odc. 879 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiego hitu z niecierpliwością wyczekują na kolejny zwrot akcji w losach swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans i nie przegapić dalszych wydarzeń. Wszystkich zainteresowanych informujemy, gdzie i kiedy śledzić dalsze losy postaci. Premierowa emisja 879. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w sobotę, 4 kwietnia 2026 roku o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze widzów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych dramatów i mrocznych tajemnic. Fabuła ewoluowała na przestrzeni sezonów, od historii Seher i Yamana po losy Nany i Poyraza, ale wciąż pozostaje wciągającą opowieścią o poszukiwaniu odkupienia i szczęścia. Ten serial udowadnia, że nawet najtrudniejsze ścieżki mogą prowadzić do odnalezienia prawdziwego uczucia i bezpiecznej przystani. W serialu występują m.in.: