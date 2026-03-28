Ostrzeżenie przed Sowińskim w "M jak miłość". Wójcik odkryje plan nowego dyrektora

Sylwia Fiutkowska
2026-03-28 13:14

W 1923. odcinku serialu "M jak miłość" Aneta (Ilona Janyst) dowie się od Wójcika (Jakub Kornacki) o niepokojących zamiarach Sowińskiego (Mikołaj Krawczyk). Mirosław, wdzięczny Chodakowskiej za kolejną pomoc medyczną udzieloną jego synowi Tymkowi (Ksawery Krajewski), przekaże jej zaskakujące informacje na temat nowego dyrektora administracyjnego. Aleksander będzie próbował zaszkodzić małżeństwu. Jakie są jego motywy i jak dokładnie zamierza uderzyć w Chodakowskich? Sprawdź szczegóły nadchodzącego epizodu.

Nowy odcinek "M jak miłość": Wójcik opowiada Anecie o swojej tragedii

W 1923. odsłonie "M jak miłość" Aneta po raz kolejny wesprze Tymka, gdy jego nadopiekuńczy ojciec znowu zacznie martwić się o zdrowie chłopca. Postawa Mirosława będzie wynikać z faktu, że wcześniej stracił żonę i syn będzie teraz całym jego światem. Wójcik w końcu zdecyduje się na szczerość i opowie Chodakowskiej o dramacie, którego doświadczył. Z tego powodu będzie ufał wyłącznie jej i jej mężowi, co będzie tłumaczyło jego ogromną wdzięczność.

Chodakowska w 1923. odcinku "M jak miłość" bez wahania udzieli chłopcu pomocy. Sama poczuje się zobowiązana wobec Wójcika, który niedawno uratował ją z opresji, gdy omyłkowo wysłała swoje intymne fotografie do nowego dyrektora administracyjnego kliniki, zamiast do męża. Tym razem Mirosław zdobędzie kolejne, niepokojące informacje.

Mirosław ostrzeże Anetę przed Sowińskim w 1923. odcinku "M jak miłość"

W 1923. epizodzie "M jak miłość" Mirosław postanowi ponownie zrewanżować się Anecie za jej zaangażowanie i odda jej kolejną przysługę. Mężczyzna skontaktuje się z lekarką, aby przestrzec ją przed Sowińskim. Według jego wiedzy, nowy dyrektor będzie zamierzał zaszkodzić Chodakowskim. Jak się okaże, jego obawy będą w pełni uzasadnione.

- Ten facet od komputera, dyrektor Sowiński, chyba chce wam zaszkodzić... - przekaże jej Wójcik.

W 1923. odcinku "M jak miłość" Aneta zareaguje na te słowa wyraźnym zaniepokojeniem, kierując wzrok na śpiącego Olka (Maurycy Popiel). Kobieta uświadomi sobie, że przypuszczenia Mirosława mogą być trafne, zwłaszcza w obliczu narastającego konfliktu jej męża z Aleksandrem.

Olek i Aleksander na wojennej ścieżce w 1923. odcinku "M jak miłość"

W 1923. odcinku "M jak miłość" napięcie między Olkiem a Aleksandrem znacząco wzrośnie. Chodakowski otwarcie sprzeciwi się decyzjom swojego nowego przełożonego. Ordynator kliniki nie zaakceptuje faktu, że dla dyrektora najważniejsze są kwestie finansowe, a nie dobro pacjentów, co zawsze stanowiło dla niego priorytet. Swoje niezadowolenie wyrazi w bardzo zdecydowany sposób.

Wydarzenia z 1923. odcinka "M jak miłość" zwiastują poważne kłopoty dla Chodakowskich, ponieważ nowy dyrektor administracyjny nie będzie zamierzał odpuścić. Sowiński skupi się szczególnie na Olku, mając ku temu osobisty motyw – planuje zemstę za to, co lekarz wyrządził bliskiej mu osobie w przeszłości.

