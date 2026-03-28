Ostrzeżenie przed Sowińskim w "M jak miłość". Wójcik odkryje plan nowego dyrektora

Nowy odcinek "M jak miłość": Wójcik opowiada Anecie o swojej tragedii

W 1923. odsłonie "M jak miłość" Aneta po raz kolejny wesprze Tymka, gdy jego nadopiekuńczy ojciec znowu zacznie martwić się o zdrowie chłopca. Postawa Mirosława będzie wynikać z faktu, że wcześniej stracił żonę i syn będzie teraz całym jego światem. Wójcik w końcu zdecyduje się na szczerość i opowie Chodakowskiej o dramacie, którego doświadczył. Z tego powodu będzie ufał wyłącznie jej i jej mężowi, co będzie tłumaczyło jego ogromną wdzięczność.

Chodakowska w 1923. odcinku "M jak miłość" bez wahania udzieli chłopcu pomocy. Sama poczuje się zobowiązana wobec Wójcika, który niedawno uratował ją z opresji, gdy omyłkowo wysłała swoje intymne fotografie do nowego dyrektora administracyjnego kliniki, zamiast do męża. Tym razem Mirosław zdobędzie kolejne, niepokojące informacje.

Mirosław ostrzeże Anetę przed Sowińskim w 1923. odcinku "M jak miłość"

W 1923. epizodzie "M jak miłość" Mirosław postanowi ponownie zrewanżować się Anecie za jej zaangażowanie i odda jej kolejną przysługę. Mężczyzna skontaktuje się z lekarką, aby przestrzec ją przed Sowińskim. Według jego wiedzy, nowy dyrektor będzie zamierzał zaszkodzić Chodakowskim. Jak się okaże, jego obawy będą w pełni uzasadnione.

- Ten facet od komputera, dyrektor Sowiński, chyba chce wam zaszkodzić... - przekaże jej Wójcik.

W 1923. odcinku "M jak miłość" Aneta zareaguje na te słowa wyraźnym zaniepokojeniem, kierując wzrok na śpiącego Olka (Maurycy Popiel). Kobieta uświadomi sobie, że przypuszczenia Mirosława mogą być trafne, zwłaszcza w obliczu narastającego konfliktu jej męża z Aleksandrem.

Olek i Aleksander na wojennej ścieżce w 1923. odcinku "M jak miłość"

W 1923. odcinku "M jak miłość" napięcie między Olkiem a Aleksandrem znacząco wzrośnie. Chodakowski otwarcie sprzeciwi się decyzjom swojego nowego przełożonego. Ordynator kliniki nie zaakceptuje faktu, że dla dyrektora najważniejsze są kwestie finansowe, a nie dobro pacjentów, co zawsze stanowiło dla niego priorytet. Swoje niezadowolenie wyrazi w bardzo zdecydowany sposób.

Wydarzenia z 1923. odcinka "M jak miłość" zwiastują poważne kłopoty dla Chodakowskich, ponieważ nowy dyrektor administracyjny nie będzie zamierzał odpuścić. Sowiński skupi się szczególnie na Olku, mając ku temu osobisty motyw – planuje zemstę za to, co lekarz wyrządził bliskiej mu osobie w przeszłości.