Dziedzictwo, odcinek 877: Poyraz uratuje Nanę przed agresywną Cansel! Tak pozbędzie się bratowej - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 877 - czwartek, 2.04.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 877 odcinku serialu "Dziedzictwo" drzwi do pokoju rannej Nany w domu Poyraza gwałtownie się otworzą. Oczywiście, Maryam w pierwszej chwili pomyśli, że to Yusuf się do niej dobija, ale prawda będzie jednak inna! Wszystko przez to, że do środka wkroczy bratowa mężczyzny, co już będzie dla niej szokiem! A gdy jeszcze usłyszy z jej ust, że bratanek Yamana wszystko jej wyśpiewał, to już w ogóle!

- Yusuf? - spyta Nana.

- Nie, kochana. To Cansel. Doświadczona Cansel... Nie patrz tak na mnie. Wiem, jakie masz kłopoty - odpowie jej kobieta.

- O czym ty mówisz? Mów otwarcie - poprosi ją Maryam.

- Dowiedziałam się wszystkiego... Dziecko wyśpiewało mi, kim jesteście i jaki jest twój cel - odpowie jej Cansel.

Oczywiście, w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam od razu ją o to zapyta i dzięki temu szybko odkryje, że kobieta blefowała. A ona odetchnie z ulgą, bo na szczęście Yusuf ich nie zdradzi i nie powie jej prawdy!

- Jaki jest nasz cel? Co ci powiedział? - dopyta ją Nana.

- Wiem, że uciekłaś od jego ojca. Znam takie jak ty. Znajdujesz sobie bezpieczne miejsce i próbujesz się zadomowić. Ty oportunistko! - wyrzuci jej kobieta.

Ostre starcie Nany i Cansel w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana nie daruje jej tego, że tak ją nastraszyła! Do tego stopnia, że zacznie robić jej wyrzuty, na które Cansel długo nie pozostanie obojętna!

- Jakim prawem przesłuchiwałaś chłopca?! Co mu zrobiłaś?! - wścieknie się Maryam.

- Twoje usta są zalane betonem, więc musiałam zapytać dziecko - wyjaśni jej Cansel.

- Nie miałaś do tego prawa! Kto wie, jak go przestraszyłaś?! Jesteś w ciąży, prawda? Taką matką będziesz? - odgryzie się Nana.

- Przyjęliśmy cię pod nasz dach, a ty śmiesz mnie pouczać?! Wynoś się z naszego domu, niewdzięcznico! - krzyknie bratowa Poyraza, po czym ją złapie, jakby sama chciała ją wyrzucić.

Ale w tym momencie w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo" do pokoju wkroczy i sam Poyraz, który natychmiast zacznie uspokajać swoją bratową. Oczywiście, kobieta zacznie tłumaczyć mu swoje zachowanie, ale mężczyzna i pozostanie na nie głuchy i pozbędzie się właśnie jej!

- Bratowo! - krzyknie Poyraz, na co Cansel natychmiast puści Nanę.

- Ona powiedziała mi takie rzeczy… - zacznie tłumaczyć się jego bratowa, ale on nie odpuści - Wyjdź. Porozmawiamy później.

Tak Poyraz uspokoi kobiety w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tej chwili w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo" Cansel rzuci mu gniewne spojrzenie, ale w końcu wykona jego prośbę i wyjdzie. A wtedy do pokoju faktycznie wbiegnie Yusuf, którym Nana od razu się zainteresuje.

- Wybacz mi, kochanie. Już cię nie zostawię samego. Czy ta kobieta cię przestraszyła? Skrzywdziła cię? - obsypie go pytaniami, na które Yusuf przecząco pokręci głową.

Jednak to i tak wystarczy, aby w 877 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zdecydowała się opuścić dom Poyraza. Ale mężczyzna jej na to nie pozwoli. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że w jej stanie i tak nie poradzą sobie sami, czego i ona będzie świadoma. Do tego stopnia, że w końcu postanowi odpuścić i zostać! Ale tylko do czasu aż nie usłyszy jego rozmowy z najbliższymi, którzy ewidentnie nie będą ich tam chcieli. I z tego względu jednak zdecydują się odejść!

