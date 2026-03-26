Dziedzictwo, odcinek 876: Zgubiony różaniec ujawnia prawdziwą tożsamość Poyraza – Szakal rusza do akcji

W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (875) Poyraz postanowił spotkać się z Sibel, ale po drodze napotkał Nanę, która w panice szukała Yusufa. Odnalazł chłopca, lecz okazało się, że Nana wpadła w ręce Szakala i jego wspólnika. Poyraz uratował kobietę i pojawił się w domu z Yusufem i nieprzytomną Naną, ku zdziwieniu rodziny. Ayse i Ferit przygotowywali się do sądowej walki o opiekę nad Dogą, a w wieczór przed rozprawą Doga zadzwoniła do Ferita, prosząc o rozmowę.

Wywiad Podlasie: Anna Szymańczyk | Wywiady ESKA

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 876

Nana odzyskuje przytomność w domu Poyraza. Mimo sprzeciwu Nany i niezadowolenia rodziny z pojawienia się osobliwych gości mężczyzna upiera się, że Nana i Yusuf zostaną z nimi, dopóki Nana nie wydobrzeje. Dzięki zgubionemu różańcowi Szakal poznaje tożsamość Poyraza i zaczyna szukać też jego. Aynur odwiedza komendę, żeby przekazać Volkanowi dokumenty. Przypadkiem zabiera do torebki telefon Sinana. Mężczyzna, przekonany, że zrobiła to celowo, oskarża ją o kradzież i każe aresztować. Gdy okazuje się, że oboje mają takie same telefony, Sinan zwalnia Aynur, ale jej nie przeprasza. Doga, chcąc zakończyć ciągłe kłótnie między rodzicami, proponuje im, żeby się pobrali. Oczywiście żadne z nich nie przystaje na tę propozycję. Każde z nich jest przekonane, że wygra w sądzie.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 876. odcinek zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: