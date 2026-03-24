"Panna młoda", odcinek 60: Cihan żąda, aby Beyza natychmiast opuściła jego rezydencję

Emocje wokół serialu "Panna młoda" nie słabną, a ostatni odcinek tylko podgrzał atmosferę i zagęścił sieć intryg. Cihan uparcie milczał, nie chcąc zdradzić Hancer prawdy o Beyzie, co tylko napędzało żądzę zemsty tej ostatniej. Beyza nie tylko zaplanowała odwet na Cihanie i Hancer, ale również wdała się w otwarty konflikt z Sinem. Gorąco zrobiło się także między Deryą i Cemilem, gdzie doszło do ostrego spięcia. Całą sytuację dodatkowo skomplikowała prośba Nusreta, który polecił Yoncy zacieśnić kontakty z Beyzą. Wygląda na to, że pętle wokół bohaterów zaciskają się coraz mocniej – czego zatem możemy spodziewać się dalej?

"Panna młoda" odc. 60 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Panny młodej" emocje sięgną zenitu. Cihan postawi sprawę jasno i zażąda, aby Beyza natychmiast opuściła jego rezydencję. W międzyczasie Mukadder nie próżnuje i kontynuuje swoje intrygi, próbując zrazić Hancer do swojego syna. Jakby tego było mało, Beyza zdecyduje się na odważny krok i zadzwoni do Hancer, przedstawiając się jako była żona Cihana. W innym wątku Cemil, zmagający się z problemami, podejmie trudną decyzję o sprzedaży swojego sklepu, a jego stan zdrowia będzie budził niepokój, gdyż kategorycznie odmawia wizyty u lekarza.

"Panna młoda" odc. 60 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują, jak rozwiną się dalsze losy ich ulubionych postaci. Nadchodzący epizod obfituje w dramatyczne wydarzenia i z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Warto więc znaleźć chwilę, by zasiąść przed telewizorem i nie przegapić kolejnej odsłony tej wciągającej historii. Premierowa emisja 60. odcinka serialu "Panna młoda" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na kanale TVP2.

12

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to turecki hit, który podbił serca polskiej publiczności, serwując wciągającą opowieść o Hancer i Cihanie. Historia sieroty, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo, by sfinansować leczenie brata, i bogatego dziedzica, tworzy pełną intryg fabułę. Rozwijające się między nimi uczucie musi pokonać liczne przeszkody, co sprawia, że fani z zapartym tchem śledzą każdy kolejny odcinek. Obsada tego serialu to m.in.: