Dziedzictwo, odcinek 867: Krwawiąca Nana nie chce iść do szpitala – wrogowie mogą ich śledzić!

W poprzednim odcinku „Dziedzictwa” (866) Ayse zatrzymała Ferita, grożąc mu bronią i żądając, by zaprowadził ją do córki. Oboje oskarżali się o kłamstwa i odebranie prawa do bycia rodzicem. Gdy Ayse próbowała go aresztować, Ferit rozbroił ją i skuł kajdankami, grożąc, że już nigdy nie zobaczy dziecka, po czym uciekł. W tym czasie Nana uratowała Yusufa przed napastnikiem, ale została ranna. Schronili się w domu, gdzie właściciel zamknął ich w łazience i wezwał policję. Ferit po rozmowie z Volkanem chciał wyznać Dodze prawdę, lecz nie zdołał.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 867

Nana i Yusuf w ostatniej chwili wymykają się policji i ludziom Trucizny, uciekając przed niebezpieczeństwem w opuszczony budynek. Stan Nany gwałtownie się pogarsza, a jej rana nie przestaje krwawić, co budzi przerażenie Yusufa.

Twoja rana krwawi! Musimy iść do lekarza! Co, jeśli coś ci się stanie?! - mówi chłopiec.

Nie możemy iść do szpitala, kochanie. To pierwsze miejsce, które sprawdzą. Znajdą nas. Nie martw się, nic mi nie będzie - zapewnia Nana - Zamknę oczy tylko na chwilę. Odpocznę i nabiorę sił

Pomimo bólu, Nana odmawia pójścia do szpitala, świadoma, że byłby pierwszym miejscem, które sprawdzą wrogowie. Yusuf próbuje zdobyć pomoc, ryzykując życie na ulicach, ale w ostatniej chwili zostaje uratowany przez Nanę. W międzyczasie Ferit zmaga się z własnymi emocjami i wątpliwościami dotyczącymi Nany. Kiedy Nana znajduje telefon i kontaktuje się z przyjaciółką Pinar, ta przybywa, by zapewnić im pomoc, ale zagrożenie ze strony Trucizny nadal wisi nad nimi.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 867. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: