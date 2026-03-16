Dziedzictwo, odcinek 866: Krwawe starcie i dramatyczna ucieczka! Nana ranna podczas ratowania Yusufa

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (865) Ferit i Ayse niespodziewanie wpadli na siebie na ulicy. Kobieta bez zastanowienia chwyciła za broń – nie zamierzała pozwolić Feritowi uciec. Nana starała się zebrać pieniądze na ulubione danie Yusufa. Niestrudzenie stawiała czoła przeciwnościom losu, a gdy w końcu jej się udało i mieli zacząć delektować się wymarzonym posiłkiem, niespodziewanie zjawiał się Szakal.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 866

Ferit zostaje zatrzymany przez Ayse, która z bronią w ręku żąda, by zaprowadził ją do ich córki, obwiniając go o miesiące cierpienia i odebranie jej dziecka. Między nimi wybucha gwałtowna kłótnia o przeszłość i prawdę o ojcostwie Dogi. Ferit oskarża Ayse o lata kłamstw i odebranie mu prawa do bycia ojcem, a ona zarzuca mu okrucieństwo i brak odwagi, by powiedzieć córce prawdę. Gdy Ayse próbuje go aresztować, Ferit wykorzystuje moment nieuwagi, rozbraja ją i przykuwa kajdankami do kraty, grożąc, że już nigdy nie pozwoli jej zobaczyć córki. Następnie znika w tłumie. W tym samym czasie Nana ratuje Yusufa przed napastnikiem, lecz sama zostaje ranna. Uciekając, włamują się do domu, jednak właściciel zamyka ich w łazience i wzywa policję. Ferit rozmawia z Volkanem o całej sytuacji, po czym postanawia powiedzieć Dodze prawdę, lecz gdy słyszy jej głos, nie potrafi tego zrobić.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 866. odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 23 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

