"Dziedzictwo", odcinek 865: Szakal dopada Nanę i Yusufa! Czy bohaterowie ujdą z życiem?

W serialu "Dziedzictwo" emocje sięgnęły zenitu, a losy bohaterów skomplikowały się jeszcze bardziej. Po śmierci Yamana, Ferit poczuł się w obowiązku zaopiekować się Dogą, Adalet i Aynur, dlatego zamieszkał razem z nimi, jednocześnie utrzymując stały kontakt z Volkanem w sprawie śledztwa. Nana dokładała wszelkich starań, aby zapewnić Yusufowi jak najlepszą opiekę, a chłopiec dzielnie znosił trudną sytuację. Niestety, spokój rodziny został brutalnie przerwany, gdy na ich trop wpadł Szakal, bezwzględny zabójca na zlecenie Trucizny. Jakby tego było mało, Doga bardzo ciężko przeżywała rozłąkę ze swoją matką, Ayse, która wciąż była poszukiwana. Czy bohaterom uda się uciec przed wiszącym nad nimi zagrożeniem?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 865 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie nieoczekiwane spotkanie Ferita i Ayse, do którego dojdzie na ulicy. Ich konfrontacja szybko nabierze dramatyzmu, gdy policjantka bez wahania sięgnie po broń, by uniemożliwić mężczyźnie jakąkolwiek próbę ucieczki. W tym samym czasie Nana będzie wytrwale dążyć do zdobycia pieniędzy na ulubione danie dla Yusufa. Mimo napotykanych trudności, jej determinacja ostatecznie przyniesie sukces. Jednakże, gdy oboje w końcu zasiądą do wspólnego posiłku, ich spokojną chwilę przerwie nagłe pojawienie się Szakala.

"Dziedzictwo" odc. 865 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckich telenowel z pewnością z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji w losach swoich ulubionych bohaterów. Warto więc zanotować w kalendarzu datę premiery najnowszego epizodu, aby nie przegapić kluczowych dla fabuły wydarzeń. Dla wszystkich śledzących serial "Dziedzictwo" mamy dobre wieści, ponieważ znamy już szczegóły nadchodzącej emisji. Premierowy, 865. odcinek serialu zostanie wyemitowany w sobotę, 21 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających momentów. Choć fabuła ewoluowała, a losy bohaterów takich jak Seher czy Yaman dobiegły końca, produkcja wciąż potrafi zaskoczyć nowymi wątkami i emocjami. Obecnie śledzimy historię Nany i Poyraza, którzy po wielu przejściach próbują odnaleźć upragnione szczęście. Ta emocjonalna podróż przez pokolenia nie byłaby możliwa bez świetnych kreacji aktorskich. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)