Dziedzictwo, odcinek 864: Nana w panice ucieka do opuszczonego budynku, a Doga z tęsknoty za matką przestaje jeść

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (863) Nana i Yusuf z trudem pchali wózek ze śmieciami po ciemnych ulicach Stambułu, zmarznięci, głodni i wyczerpani. Zapach kebaba przywołał w chłopcu wspomnienia dawnego domu, rodzinnego ciepła i wspólnych kolacji, lecz szybko wrócił do brutalnej rzeczywistości. Nana pocieszała go, zapewniając, że choć wszystko się zmieniło, jej miłość do niego pozostanie niezmienna. W innym miejscu bezwzględny przestępca zwany Trucizną zabił dwóch ludzi, którzy nie zdołali odnaleźć kobiety i chłopca. Wysłał kolejnego człowieka z rozkazem ich odnalezienia. Nana miała zginąć, a Yusuf zostać pojmany. Trucizna pragnął wykorzystać chłopca, by ostatecznie zniszczyć dziedzictwo Kirimliego. Nana i Yusuf nie wiedzieli, że byli coraz bliżej śmiertelnego niebezpieczeństwa.

"Dziedzictwo" - streszczenia odcinka 864

Pół roku po tragedii Nana wciąż żyje z bólem po utracie domu i bliskich. Mimo rozpaczy stara się być silna dla Yusufa, jedynej osoby, która jej pozostała. Mieszkając w skrajnym ubóstwie na ulicach Stambułu, zbiera z chłopcem odpady, aby zdobyć pieniądze na jedzenie. Gdy psuje się wózek, od którego zależy ich zarobek, Nana wyrusza po część zamienną. Na podwórku, gdzie znajduje porzucony wózek, zauważa podejrzanego mężczyznę i ogarnięta strachem ucieka do opuszczonego budynku. Tam znajduje koło pasujące do swojego wózka, ale ma przeczucie, że niebezpieczeństwo jeszcze się nie skończyło. W tym samym czasie na komisariacie policjanci wciąż zastanawiają się nad zniknięciem Ferita, który pół roku wcześniej uciekł z córką Dogą. Volkan potajemnie utrzymuje z nim kontakt i informuje go o braku postępów w poszukiwaniach oraz o złym stanie Ayse, która nie potrafi pogodzić się z utratą dziecka. Ferit ukrywa się i nie zamierza wracać. Dziewczynka tęskni za matką, odmawia jedzenia i jest smutna, a jego próby poprawienia jej humoru nie przynoszą efektu. Tymczasem Ayse, wyczerpana i zdesperowana, bez przerwy szuka córki, rozwiesza plakaty i popada w coraz większą rozpacz, nie tracąc nadziei na jej odnalezienie.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 864. odcinek zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: