Dziedzictwo, odcinek 863: Polowanie na Nanę i Yusufa trwa! Bezwzględny Trucizna wydaje śmiertelny rozkaz

W poprzednim odcinku (862) Trucizna przyjechał do magazynu, gdzie przetrzymywany był Yusuf, i groził mu kolejną dawką leku mającą wymazać wszystkie wspomnienia chłopca. Yusuf wciąż wierzył, że stryjek go uratuje, lecz Trucizna szydził z jego nadziei. Wtedy Yaman dotarł do magazynu, eliminując trzech uzbrojonych strażników. Zauważył Yusufa pod ścianą, a Trucizna unosił strzykawkę. Yaman rzucił się na psychopatę, powalając go, lecz został zraniony nożem w plecy. Mimo bólu przewrócił Truciznę i wbił w niego nóż, dusząc go. Na magazyn napłynęły posiłki wroga, które Yaman wyeliminował, po czym poprowadził Yusufa do Nany. Wykrwawiając się padł na ziemię. Poświęcił życie dla bratanka. Trucizna przeżył, grożąc dalszym niebezpieczeństwem.

"Dziedzictwo" - streszczenia odcinka 863

Na ciemnych ulicach Stambułu Nana i Yusuf z trudem pchają wózek ze śmieciami, zmarznięci, głodni i wyczerpani. Zapach kebaba budzi w chłopcu wspomnienia dawnego domu, rodzinnego ciepła i wspólnych kolacji, lecz szybko wraca do brutalnej rzeczywistości. Nana pociesza go, zapewniając, że choć wszystko się zmieniło, jej miłość do niego pozostanie niezmienna. Tymczasem w innym miejscu bezwzględny przestępca zwany Trucizną zabija dwóch ludzi, którzy nie zdołali odnaleźć kobiety i chłopca. Wysyła kolejnego człowieka z rozkazem ich odnalezienia - Nana ma zginąć, a Yusuf ma zostać pojmany. Trucizna pragnie wykorzystać chłopca, by ostatecznie zniszczyć dziedzictwo Kirimliego. Nana i Yusuf nie wiedzą, że są coraz bliżej śmiertelnego niebezpieczeństwa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 863. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 19 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: