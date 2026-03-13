"Szpital św. Anny", odcinek 91: Matka Darii odkrywa wyniki testu na ojcostwo i żąda, by córka wyjawiła prawdę

Poprzedni odcinek serialu "Szpital św. Anny" dostarczył widzom solidnej dawki medycznych zagadek i osobistych dramatów, trzymając w napięciu do samego końca. Na oddział trafił taksówkarz z niepokojącymi objawami, u którego Kaja i doktor Rogowski zdiagnozowali poważne problemy z sercem, kwalifikujące go do natychmiastowej operacji. W tej trudnej sytuacji Łukasz Wroński zaoferował Kai swoje wsparcie, które lekarka, po chwili wahania, ostatecznie przyjęła. Równocześnie zespół Wojtka Fidora interweniował w sprawie wypadku samochodowego, gdzie poszkodowana kobieta twierdziła, że potrąciła psa, jednak ślady na aucie wzbudziły podejrzenia ratownika. Sprawa skomplikowała się, gdy stan pacjentki gwałtownie pogorszył się w karetce, a cały trudny dzień zwieńczyło wieczorne spotkanie przyjaciółek na dachu szpitala. Emocje sięgnęły zenitu, pozostaje więc pytanie, jakie nowe wyzwania przyniesie lekarzom kolejny dyżur?

"Szpital św. Anny" odc. 91 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku doktor Rogowski zajmie się przypadkiem 58-letniej kobiety, która trafiła do szpitala po zasłabnięciu. Równocześnie Kaja na swoim dyżurze zmierzy się z pilną sytuacją młodej pacjentki z intensywnym krwawieniem i bólem brzucha, która będzie potrzebowała konsultacji ginekologicznej, a jej wynikami zajmie się Daria wraz z Zytą. Wątki osobiste również nabiorą tempa - Łukasz w rozmowie z Wojtkiem przyzna, że czuje się odrzucony przez ojca, który jego zdaniem faworyzuje Fidora. Napięcie wzrośnie, gdy Łukasz wejdzie w spór z ordynatorem Zychowiczem dotyczący metod leczenia 58-latki. Osobiste problemy będzie miała także Daria, której matka potajemnie sprawdzi wyniki testu na ojcostwo i będzie naciskać na córkę, by ujawniła prawdę ojcu dziecka. Dzień zakończy się, gdy Zyta i Łukasz złożą wizytę Krzysztofowi, by wesprzeć go w trudnych chwilach po negatywnych artykułach w mediach.

"Szpital św. Anny" odc. 91 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnego serialu medycznego z pewnością zadają sobie pytanie, kiedy będą mogli obejrzeć kolejny odcinek pełen emocjonujących zwrotów akcji. Losy lekarzy i pacjentów ze Szpitala św. Anny jak co tydzień przyciągną przed telewizory rzesze wiernych widzów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle interesująco, dlatego warto zapisać sobie datę jego premiery. Nowy, 91. odcinek serialu "Szpital św. Anny" zostanie wyemitowany w piątek, 20 marca 2026 roku, o godzinie 16:50 na antenie stacji TVN.

"Szpital św. Anny" - opis serialu i obsada

"Szpital św. Anny" to produkcja obyczajowa, która zyskała ogromną sympatię widzów dzięki autentycznemu przedstawieniu życia lekarek krakowskiego szpitala. Serial w poruszający sposób splata wątki zawodowe, gdzie na szali leży ludzkie życie, z osobistymi dylematami bohaterek. To opowieść o sile przyjaźni, solidarności i podejmowaniu niezwykle trudnych decyzji w świecie medycyny. W obsadzie serialu znajdują się znane i lubiane twarze polskiego kina i telewizji. W serialu występują m.in.:

Jolanta Fraszyńska (jako Zyta Orłowicz)

Joanna Liszowska (jako Katarzyna Hajduk)

Julia Kamińska (jako Zofia Konecka)

Ada Szczepaniak (jako Kaja Piotrowska)

Klaudia Koścista (jako Marta Galica)

Piotr Stramowski (jako Maciej Bilewicz)

Piotr Cyrwus (jako Jacek Strecker)

Katarzyna Bujakiewicz (jako Sabina Krawczyk)

Barbara Kurdej Szatan (jako Ilona Soboń)

Anna Czartoryska Niemczycka (jako Alicja Sanewska)