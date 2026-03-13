Pierwsza miłość, 23-27 marca : Alan zastawia pułapkę na Jamesa, a Janek rzuca wyzwanie groźnemu bossowi

W poprzednich odcinkach (4175-4179) Olek był sfrustrowany obecnością teściowej, a Wiktoria rozumiała jej samotność. U Róży pojawił się Kazanowa z pretensjami o podrywanie męża. Emilka po rozmowie z Martą przyznała się, że cierpi na napady paniki i koszmary po porwaniu i poprosiła o pomoc. Angelika walczyła o życie, a Biały przyjechał do kliniki, modlił się o jej wyzdrowienie i wyznał miłość. Po lekach ostatniej szansy Angelika zaczęła reagować i wybudziła się, a Biały poniósł konsekwencje opuszczenia koszar. Bolesław próbował wrócić do normalności, ignorując napięcia w domu. W domu Śmiałka przygotowywano powitalną imprezę dla Bartka, który wyszedł z więzienia, co doprowadziło do ostrej kłótni z Emilką, w którą wmieszał się Fryderyk. Bartek starał się odnaleźć w nowej rzeczywistości, Emilka miała partnera, a kontakt z synem wymagał kompromisów. Borys zmagał się z fatalnym stanem klubu piłkarskiego i brakiem funduszy. Marta otrzymała przesyłkę od Łukasza i spotkała się z nim, zapominając o umówionym spotkaniu z Szymonem, który chciał wiedzieć, kim dla niej jest. Kacper zaproponował Marysi, by starali się o dziecko, Julka drążyła temat biologicznego ojca, a Iga wyznała Alanowi prawdę o wydarzeniach z Jamesem. Szymon poczuł się wystawiony przez Martę, Tomek negocjował warunki zamieszkania Jolki i Miszelki u Żukowskich, a w planetarium Alan został złapany z drogocennym meteorytem, stracił pracę i obwiniał Jamesa.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4180

Alan jest sfrustrowany, że nikt nie wierzy w jego niewinność. Spotyka się Jamesem i, udając chęć pojednania, próbuje nagrać jego przyznanie się do winy. James jednak orientuje się w fortelu i jeszcze bardziej pogrąża Alana. Angelika oznajmia Elizie, że po wyjściu z kliniki nie wróci do domu - nie chce już mieszkać z ojcem. Przekonuje matkę, by także się wyprowadziła i zaczęła nowe życie razem z nią, bez Bolka. Eliza wie, że to nierealne, bo mąż nigdy jej na to nie pozwoli, jednak nie mówi o tym córce. Na meczu Iskry Eliza wpada w oko jednemu z kibiców. Kacper wraca do swojego niedawnego pomysłu - chciałby zostać ojcem. Marysia twardo ucina rozmowę – nie chce mieć więcej dzieci. Tymczasem trwają urodziny Julki. Gdy przychodzi chwila, by zdmuchnąć świeczki i wypowiedzieć życzenie, z jej ust pada jedno, którego nikt się nie spodziewał. Julka marzy by poznać swojego prawdziwego tatę. Czy to marzenie w ogóle ma szansę się spełnić?

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4181

U Żukowskich trwa akcja przeprowadzka. Jolka zarządza odświeżenie mieszkania, wprowadza nowe porządki. Tomek próbuje nadążyć, ale czuje się przytłoczony. Dopiero teraz zaczyna do niego docierać, że związek z Jolką to już nie tylko randkowanie – teraz ma rodzinę z dzieckiem i konkretnymi wymaganiami. Artur przychodzi do Doroty z kwiatami i nadzieją, że ich związek da się jeszcze posklejać. Dorota ma dla niego odpowiedź, po której Arturowi usuwa się grunt spod nóg. W dodatku Stasia oznajmia, że woli jednak wrócić do matki, do Warszawy. Janek ląduje w Bogocie. Zaczyna kręcić reportaż o kolumbijskim więzieniu La Corona. Panują tam fatalne warunki, a więźniowie są zastraszani. Janek szybko zdaje sobie sprawę, że w obecności strażników nie będą chcieli szczerze mówić. Gdy rozczarowany opuszcza więzienie, dostaje trop, który może zamienić jego materiał w coś znacznie większego niż zwykły dokument…

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4182

Maurycemu i Lucynce coraz trudniej zaakceptować fakt, że z ich starań o dziecko nic nie wynika. Maurycy radzi się w tej sprawie Marka, doświadczonego położnika. Lucynka zaś - rozbita emocjonalnie - trafia w zakładzie na klientkę, która bardzo dobrze rozumie jej stan. Tomek coraz poważniej przygotowuje się do roli ojczyma Miszelki. Zaczyna organizować życie pod małą - zabezpiecza mieszkanie, planuje podział obowiązków. Kinga jest dumna z dojrzałości syna. Pytanie, czy ona sama – po traumach, które przeszła – jest gotowa na obecność dziecka w jej życiu. Janek wraca do więzienia La Corona, by zrobić wywiad z polskim więźniem. Jednak mężczyzna wcale nie chce z nim rozmawiać – w ogóle nic nie mówi, jest wrakiem człowieka. Ożywia się dopiero, kiedy na tapecie telefonu Janka widzi znajomą mu twarz.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4183

Doktor Jurek dowiaduje się, że wspólnicy chcą go wykupić z kliniki. Jest wściekły, traktuje to jako zamach, w końcu sam tę placówkę zakładał. Jednak Ada sugeruje, że może to dobra okazja, by zamknąć stare, a otworzyć nowe życie – w Wadlewie, z nią. Czy doktor jest gotowy na takie poświęcenie? Lucynka i Maurycy próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Rozważają, kiedy i jak przekazać nowinę Lusi. Tymczasem Lusia podsłuchuje ich rozmowę na temat wielkiej zmiany w rodzinie. Przerażona, że będą chcieli ją oddać, decyduje się na desperacki krok. Janek stawia sobie za cel wyciągnięcie Polaka z więzienia. Konsulat jednak umywa ręce. Okazuje się, że mężczyzna zalazł za skórę miejscowej personie, niejakiemu don Jose. Emanuel – przewodnik Janka – przekonuje, by porzucić temat: don Jose to potężny i mściwy człowiek. Mimo zagrożenia, Janek decyduje się na bezpośrednią konfrontację – chce sprawdzić, czy istnieje szansa na wykupienia polskiego więźnia.

"Pierwsza miłość" - streszczenie odcinka 4184

Julka coraz mocniej wierzy, że jej ojciec może żyć. W Marysi wspomnienie Pawła budzi sprzeczne emocje. Wsparcie Kacpra daje jej chwilowe ukojenie, ale stare rany znów się otwierają. Jedno zdjęcie wystarcza, by tajemnica, którą chciała pogrzebać, wróciła ze zdwojoną siłą. Radek rozważa propozycję Grażyny. Przyjęcie posady ordynatora mogłoby być dużym skokiem w jego karierze, jednak doktor Bilewicz obawia się konsekwencji stanięcia na świeczniku, wiedząc jaką tajemnicę skrywa przed światem. Don Jose podaje zaporową cenę – pół miliona dolarów za uwolnienie Polaka z więzienia. Janek nie ma takich pieniędzy. Nie chce jednak odpuścić, tym bardziej, że don Jose podkręca stawkę, zlecając dotkliwe pobicie więźnia. Janek decyduje się wysłać jego zdjęcie Arturowi. Czy Kulczycki rozpozna na zdjęciu przyjaciela sprzed lat?

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie oglądać?

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

„Pierwsza miłość” to polski serial obyczajowy, którego akcja dzieje się we Wrocławiu. Produkcja skupia się na historii Marysi i Pawła, a także problemach rodzinnych Alana, Kingi i innych mieszkańców. Fabuła jest pełna wzlotów, upadków, miłości, zdrad i dramatycznych zwrotów akcji, często poruszając kwestie kryminalne i społeczne. Serial, emitowany w Polsacie od 2004 roku, przyciąga przed ekrany wierną grupę odbiorców.

