Dziedzictwo, odcinek 865: Nana z trudem zdobywa wymarzony posiłek i nagle wpada w pułapkę Szakala

W poprzednim odcinku "Dziedzictwa" (864) pół roku po tragedii Nana wciąż zmagała się z bólem po utracie domu i bliskich, starając się być silna dla Yusufa. Żyjąc z nim w ubóstwie na ulicach Stambułu, zbierała odpady, by zdobyć pieniądze na jedzenie. Gdy zepsuł się ich wózek, Nana wyruszyła po część zamienną i natknęła się na podejrzanego mężczyznę, przed którym uciekła do opuszczonego budynku. Tam znalazła koło do wózka, ale czuła, że niebezpieczeństwo nie minęło. Tymczasem policjanci wciąż zastanawiali się nad zniknięciem Ferita, który pół roku wcześniej uciekł z córką Dogą. Volkan utrzymywał z nim potajemny kontakt i informował o złym stanie Ayse, która nie przestawała szukać córki i pogrążała się w rozpaczy.

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 865

Ferit i Ayse niespodziewanie wpadają na siebie na ulicy. Kobieta bez zastanowienia chwyta za broń - nie zamierza pozwolić Feritowi uciec. Nana stara się zebrać pieniądze na ulubione danie Yusufa. Niestrudzenie stawia czoła przeciwnościom losu, a gdy w końcu jej się udaje i już mają zacząć delektować się wymarzonym posiłkiem, niespodziewanie zjawia się Szakal.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 865. odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 21 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: