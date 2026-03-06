Dziedzictwo, odcinek 857: Yusuf cudem unika śmierci, ale Trucizna natychmiast rusza za nim w pościg

W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami traumatycznych wydarzeń. Ferit, próbując zrozumieć motywy Ayse, odkrył, że kobieta planowała ucieczkę do Niemiec razem z córką, by uciec od Koraya. Tymczasem mieszkańcy rezydencji wrócili do domu, gdzie musieli stawić czoła makabrycznym wspomnieniom. Nie zabrakło również akcji, ponieważ ryzykowny plan Yamana okazał się skuteczny i sprowokował Truciznę do wyjścia z ukrycia. Na odważny krok zdecydował się także Tunca, który widząc cierpienie Yusufa, postanowił stanąć do walki z jego oprawcą. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

"Dziedzictwo" odc. 857 - streszczenie

Yusuf, z pomocą Tuncy, zdołał wymknąć się Truciźnie. Wyczerpany chłopiec o mało nie wpadł pod samochód, jednak w ostatnim momencie uratował go przypadkowy mężczyzna. Chociaż wybawca rozpoznał w nim poszukiwane dziecko i próbował wezwać policję, Yusuf zdołał wskoczyć na przejeżdżającą ciężarówkę i ponownie uciec. W ślad za nim natychmiast ruszył Trucizna. W międzyczasie Ferit, chcąc poznać prawdziwe motywy małżeństwa Ayse z Korayem, podstępem ściąga ją na komisariat i sprawdza zawartość jej telefonu. Równolegle trwają poszukiwania Yusufa, a Nana sugeruje, że chłopiec, wspominając biwak, mógł schronić się w lesie.

"Dziedzictwo" odc. 857 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dramatyczne losy Yusufa oraz tajemnice Ferita i Ayse trzymają w napięciu z każdym kolejnym odcinkiem. Co wydarzy się dalej i czy chłopiec zostanie wreszcie odnaleziony? Widzowie będą mogli się o tym przekonać już wkrótce. Premierowa emisja 857. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na kanale TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat podbija serca widzów, serwując im poruszającą opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i odkupieniu. Historia, która zaczęła się od skomplikowanej relacji Seher i Yamana, wychowujących małego Yusufa, na przestrzeni sezonów ewoluowała w fascynujący sposób. Po dramatycznych zwrotach akcji i stracie kluczowych bohaterów, serial otworzył nowe wątki, skupiając się na losach Nany i Poyraza. To produkcja, która nie boi się odważnych rozwiązań fabularnych, stale trzymając w napięciu. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)