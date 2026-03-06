Dziedzictwo, odcinek 857: Yusuf cudem unika śmierci, ale Trucizna natychmiast rusza za nim w pościg

Spis treści
W ostatnim odcinku serialu "Dziedzictwo" emocje sięgnęły zenitu, a bohaterowie musieli zmierzyć się z konsekwencjami traumatycznych wydarzeń. Ferit, próbując zrozumieć motywy Ayse, odkrył, że kobieta planowała ucieczkę do Niemiec razem z córką, by uciec od Koraya. Tymczasem mieszkańcy rezydencji wrócili do domu, gdzie musieli stawić czoła makabrycznym wspomnieniom. Nie zabrakło również akcji, ponieważ ryzykowny plan Yamana okazał się skuteczny i sprowokował Truciznę do wyjścia z ukrycia. Na odważny krok zdecydował się także Tunca, który widząc cierpienie Yusufa, postanowił stanąć do walki z jego oprawcą. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?
"Dziedzictwo" odc. 857 - streszczenie
Yusuf, z pomocą Tuncy, zdołał wymknąć się Truciźnie. Wyczerpany chłopiec o mało nie wpadł pod samochód, jednak w ostatnim momencie uratował go przypadkowy mężczyzna. Chociaż wybawca rozpoznał w nim poszukiwane dziecko i próbował wezwać policję, Yusuf zdołał wskoczyć na przejeżdżającą ciężarówkę i ponownie uciec. W ślad za nim natychmiast ruszył Trucizna. W międzyczasie Ferit, chcąc poznać prawdziwe motywy małżeństwa Ayse z Korayem, podstępem ściąga ją na komisariat i sprawdza zawartość jej telefonu. Równolegle trwają poszukiwania Yusufa, a Nana sugeruje, że chłopiec, wspominając biwak, mógł schronić się w lesie.
"Dziedzictwo" odc. 857 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani tureckiej produkcji z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. Dramatyczne losy Yusufa oraz tajemnice Ferita i Ayse trzymają w napięciu z każdym kolejnym odcinkiem. Co wydarzy się dalej i czy chłopiec zostanie wreszcie odnaleziony? Widzowie będą mogli się o tym przekonać już wkrótce. Premierowa emisja 857. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w piątek, 13 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na kanale TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki serial, który od lat podbija serca widzów, serwując im poruszającą opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i odkupieniu. Historia, która zaczęła się od skomplikowanej relacji Seher i Yamana, wychowujących małego Yusufa, na przestrzeni sezonów ewoluowała w fascynujący sposób. Po dramatycznych zwrotach akcji i stracie kluczowych bohaterów, serial otworzył nowe wątki, skupiając się na losach Nany i Poyraza. To produkcja, która nie boi się odważnych rozwiązań fabularnych, stale trzymając w napięciu. W serialu występują m.in.:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)