"Dziedzictwo", odcinek 856: Sprowokowany przez Yamana wróg wychodzi z ukrycia. Yaman przystępuje do jego likwidacji

Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył fanom solidnej dawki emocji, a główny wątek pościgu za Trucizną nabrał tempa. Podczas gdy Ayse musiała zaopiekować się Korayem, który opuścił szpital, Yaman był o krok od schwytania swojego wroga. Niestety, Trucizna okazał się sprytniejszy i zdążył opuścić swoją kryjówkę, zanim Yaman do niej dotarł. Co gorsza, główny bohater wpadł w pułapkę i tylko dzięki interwencji Nany, która uratowała ukochanego w ostatniej chwili, udało mu się ujść z życiem. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko czekać na kolejny ruch przeciwników.

Tureckie seriale to nie tylko telenowele. 5 świetnych produkcji znad Bosforu.

"Dziedzictwo" odc. 856 - streszczenie

Po ostatnich wydarzeniach Ferit odwozi Ayse i Koraya z powrotem do domu, próbując jednocześnie poskładać w całość motywacje kobiety. Z rozmowy z Dogą oraz innych strzępków informacji zaczyna rozumieć, że Ayse planowała ucieczkę od Koraya, chcąc zabrać córkę i wyjechać do Niemiec. W tym samym czasie pozostali mieszkańcy rezydencji wracają do siebie, gdzie muszą mierzyć się z ciężarem przerażających wspomnień. Nie tracąc czasu, Yaman obmyśla prowokację, która ma na celu wywabienie Trucizny z jego kryjówki, a plan ten szybko przynosi zamierzony skutek. Poruszony cierpieniem Yusufa, Tunca postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i stawić czoła oprawcy chłopca.

"Dziedzictwo" odc. 856 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących momentów w ulubionym serialu. Z pewnością nadchodzący odcinek dostarczy wielu wrażeń i odpowiedzi na nurtujące pytania. Na szczęście oczekiwanie powoli dobiega końca i już wkrótce poznamy dalsze losy bohaterów. Premierowa emisja 856. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się we wtorek, 12 marca 2026, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających historii. Choć fabuła zaczęła się od opowieści o Seher, Yamanie i małym Yusufie, serial ewoluował, wprowadzając nowe postacie, takie jak Nana i Poyraz, nie bojąc się przy tym dramatycznych pożegnań z kluczowymi bohaterami. To właśnie ta dynamika i ciągłe zwroty akcji sprawiają, że fani z niesłabnącym zainteresowaniem śledzą każdy kolejny sezon. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)