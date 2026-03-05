"Dziedzictwo", odcinek 856: Sprowokowany przez Yamana wróg wychodzi z ukrycia. Yaman przystępuje do jego likwidacji

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył fanom solidnej dawki emocji, a główny wątek pościgu za Trucizną nabrał tempa. Podczas gdy Ayse musiała zaopiekować się Korayem, który opuścił szpital, Yaman był o krok od schwytania swojego wroga. Niestety, Trucizna okazał się sprytniejszy i zdążył opuścić swoją kryjówkę, zanim Yaman do niej dotarł. Co gorsza, główny bohater wpadł w pułapkę i tylko dzięki interwencji Nany, która uratowała ukochanego w ostatniej chwili, udało mu się ujść z życiem. Po tak dramatycznych wydarzeniach pozostaje tylko czekać na kolejny ruch przeciwników.
"Dziedzictwo" odc. 856 - streszczenie
Po ostatnich wydarzeniach Ferit odwozi Ayse i Koraya z powrotem do domu, próbując jednocześnie poskładać w całość motywacje kobiety. Z rozmowy z Dogą oraz innych strzępków informacji zaczyna rozumieć, że Ayse planowała ucieczkę od Koraya, chcąc zabrać córkę i wyjechać do Niemiec. W tym samym czasie pozostali mieszkańcy rezydencji wracają do siebie, gdzie muszą mierzyć się z ciężarem przerażających wspomnień. Nie tracąc czasu, Yaman obmyśla prowokację, która ma na celu wywabienie Trucizny z jego kryjówki, a plan ten szybko przynosi zamierzony skutek. Poruszony cierpieniem Yusufa, Tunca postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i stawić czoła oprawcy chłopca.
"Dziedzictwo" odc. 856 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących momentów w ulubionym serialu. Z pewnością nadchodzący odcinek dostarczy wielu wrażeń i odpowiedzi na nurtujące pytania. Na szczęście oczekiwanie powoli dobiega końca i już wkrótce poznamy dalsze losy bohaterów. Premierowa emisja 856. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się we wtorek, 12 marca 2026, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.
"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada
"Dziedzictwo" to turecki fenomen, który od lat przyciąga widzów przed ekrany, serwując im mieszankę miłości, rodzinnych intryg i wzruszających historii. Choć fabuła zaczęła się od opowieści o Seher, Yamanie i małym Yusufie, serial ewoluował, wprowadzając nowe postacie, takie jak Nana i Poyraz, nie bojąc się przy tym dramatycznych pożegnań z kluczowymi bohaterami. To właśnie ta dynamika i ciągłe zwroty akcji sprawiają, że fani z niesłabnącym zainteresowaniem śledzą każdy kolejny sezon. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)
- Sila Turkoglu (jako Seher)
- Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)
- Nanuka Stambolishvili (jako Nana)
- Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)
- Gulderen Guler (jako Kiraz)
- Binnaz Ekren (jako Adalet)
- Omer Gecu (jako Cenger)
- Nik Xhelilaj (jako Poyraz)
- Gulay Ozdem (jako Ikbal)
- Ferda Isil (jako Sultan Hala)
- Hilal Yildiz (jako Zuhal)