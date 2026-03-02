W serialu "Dziedzictwo" ostatnio mogliśmy odetchnąć z ulgą, bo w rezydencji zapanowała niemal sielska atmosfera. Wszystko za sprawą wzorowego świadectwa Yusufa, które cała rodzina świętowała razem z Yamanem, ciesząc się wspólnymi chwilami miłości i szczęścia. W tym samym czasie Ibrahim i Czarna również odnieśli sukces, zatrzymując Berkaya, wspólnika Basak. Niestety, tę sielankę mogła zakłócić nieoczekiwana decyzja Yamana, który zdecydował się na współpracę z Acarem, zapraszając go nawet na rodzinną uroczystość. Nikt jednak nie podejrzewał, że bezwzględny Trucizna knuł już swój okrutny plan zemsty. Ta chwila spokoju wydawała się więc tylko ciszą przed burzą, zatem czego możemy spodziewać się w nadchodzącym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 852 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Dziedzictwa" Volkan, po tym jak Nese udowodni mu swoją niewinność, będzie chciał do niej wrócić. Kobieta jednak odrzuci jego prośbę, argumentując, że nie może być w związku z kimś, kto jej nie ufał. W tym samym czasie w rezydencji Yamana panuje radosna atmosfera z powodu szkolnych sukcesów małego Yusufa, który uwiecznia uroczystość na filmie. Niespodziewanie na nagraniu przypadkowo rejestruje się fragment rozmowy, w której Acar przyznaje się do bycia "Trucizną", o czym dowiaduje się w ostatniej chwili. Gdy Yaman musi nagle wyjechać z powodu pożaru, Nana odkrywa kompromitujące nagranie i próbuje go o tym powiadomić, lecz zostaje brutalnie zaatakowana i zraniona nożem przez "Truciznę". Równocześnie Tunca odzyskuje pamięć i, świadom zagrożenia, postanawia interweniować, aby ocalić Yusufa.

"Dziedzictwo" odc. 852 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiego hitu z niecierpliwością wyczekują dalszych losów swoich ulubionych bohaterów i rozwiązania dramatycznych wątków. Z pewnością wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli zobaczyć, jak potoczy się historia Nany i kto stanie na drodze Trucizny. Najnowsze wydarzenia w serialu "Dziedzictwo" zostaną wyemitowane już niebawem. Premierowy, 852. odcinek serialu "Dziedzictwo" będzie można obejrzeć w sobotę, 7 marca 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat przyciąga przed ekrany rzesze wiernych fanów, serwując im mieszankę miłości, dramatu i rodzinnych intryg. Opowieść, która zaczęła się od losów Seher i Yamana walczących o dobro małego Yusufa, na przestrzeni sezonów przeszła wiele zmian, wprowadzając nowe postacie i zaskakujące zwroty akcji. Serial ewoluował, a jego fabuła wciąż trzyma w napięciu, koncentrując się na nowych wątkach romantycznych i kryminalnych. Niezmiennie jednak pozostaje opowieścią o poszukiwaniu szczęścia i odkupienia. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)