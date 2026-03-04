Dziedzictwo odc. 850

W poprzednim odcinku (849) W poprzednim odcinku, choć Ayse była zdecydowana wyjawić Feritowi prawdę, reakcja jej byłego męża po wysłuchaniu historii mężczyzny podejrzanego o porwanie dziewczynki skutecznie ją powstrzymała, Ferit oświadczył Ayse, że na miejscu mężczyzny zrobiłby dokładnie to samo i oburzony potępił czyn matki porwanego dziecka, podczas romantycznej kolacji Yaman wyjawił Nanie, że Trucizna żyje, a kobieta zapewniła ukochanego o swoim wsparciu i gotowości do poświęceń dla rodziny, czym po raz kolejny bardzo go zaimponowała, natomiast zdesperowana Ayse postanowiła wyjechać do Niemiec.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 850

Ayse jest przekonana, że spędza z Feritem ostatni wspólny dzień. Mężczyzna jest zaskoczony jej serdecznością i uczuciowością. Zrozpaczona Nese dzieli się swoimi kłopotami z Ibrahimem i Czarną. Para postanawia jej pomóc. W rezydencji trwają przygotowania do uczczenia świadectwa Yusufa. Yaman w końcu otrzymuje wynik ekspertyzy pisma. Nie jest on jednak taki, jak oczekiwał. Yaman nie ma pojęcia, że Truciźnie udało się zaszantażować grafologa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 850. odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 5 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

