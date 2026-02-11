Emocje w serialu "Dziedzictwo" sięgają zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam prawdziwego rollercoastera uczuć i napięcia. Yaman intensywnie poszukiwał człowieka, który pomagał Idrisowi, jednak jego jedyny trop, więziony Kazim, załamał się na wieść o śmierci szefa. W tle tych wydarzeń, bezwzględny Trucizna torturował Tuncę, by móc kontynuować swój plan zemsty. Tymczasem w wątku miłosnym również nie brakowało zawirowań, gdyż Yaman naciskał na Nanę w sprawie ślubu, a ona wzbraniała się przed podjęciem decyzji, obawiając się, że małżeństwo zniszczy ich uczucie. Największy cios spadł jednak na Ferita, który odkrył, że Ayse i Koray planują wspólną przyszłość, a słowa Ayse o braku poczucia bezpieczeństwa u jego boku złamały mu serce. Z tyloma nierozwiązanymi sprawami i złamanymi sercami, czego możemy spodziewać się po nadchodzącym odcinku?

"Dziedzictwo" odc. 837 - streszczenie

Nana robi wszystko, co w jej mocy, aby opóźnić termin swojego ślubu, szukając kolejnych pretekstów. Tymczasem Nese jest zszokowana informacją, że jej siostra zgodziła się wyjść za Koraya, a zaślepiona lękiem Ayse nie dostrzega, że jest ofiarą jego manipulacji. Równolegle Yaman, nie wiedząc, że Acar jest jego śmiertelnym wrogiem, decyduje się na współpracę, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Gdy Acar dowiaduje się o schwytaniu Kazima, prawej ręki Idrisa, wydaje rozkaz jego eliminacji, a umierający Kazim zdąży jeszcze wyszeptać słowo "trucizna". Sytuacja mocno odbija się na Feritcie, który jest zdruzgotany planowanym ślubem Ayse, a publiczne oświadczyny Koraya sprawiają mu ogromny ból, podczas gdy jego rywal cieszy się ze zwycięstwa.

"Dziedzictwo" odc. 837 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje na rozwój wydarzeń w swoim ulubionym tureckim serialu. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco i z pewnością przyniesie odpowiedzi na niektóre z nurtujących nas pytań. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kolejnej dawki intryg i wzruszeń. Premierowa emisja 837. odcinka serialu "Dziedzictwo" odbędzie się w środę, 18 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecki hit, który od lat przyciąga widzów historią pełną miłości, rodzinnych sekretów i emocjonalnych zawirowań. Choć fabuła ewoluowała od losów Seher i Yamana, przez walkę z żałobą, aż po nowe wątki z Naną i Poyrazem, serial wciąż trzyma w napięciu i dostarcza niezapomnianych wrażeń. Ta produkcja udowadnia, że nawet po stracie można odnaleźć szczęście i nową miłość. W serialu występują m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)