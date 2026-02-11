O serialu "Barwy szczęścia"

Serial „Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy, którego akcja rozgrywa się głównie w Warszawie – przy ulicy Zacisznej oraz na osiedlu „Pod Sosnami”. Bohaterami są zwyczajni ludzie, którzy mierzą się z codziennymi problemami, wyborami i konsekwencjami swoich decyzji. Ich losy splatają się w ciekawe, ale bardzo życiowe intrygi, bliskie doświadczeniom wielu widzów.

Serial emitowany jest od 2007 roku i od lat cieszy się dużą oglądalnością, zdobywając stałe grono wiernych fanów. „Barwy szczęścia” można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

Barwy szczęścia - odc. 3317 - poniedziałek, 16 lutego

Łukasz wreszcie opuszcza szpital i przy wsparciu Celiny oraz Kasi wraca do domu, w którym więziła go Agnieszka. Dziennikarz decyduje się na ten trudny krok, by ostatecznie zmierzyć się z traumą po porwaniu. Natomiast Madzia nadal boryka się z poważnymi problemami finansowymi. Z kolei Szczepan postanawia uczcić rocznicę pierwszego spotkania z Gabi. Prawnik organizuje uroczystą kolację, na którą zaprasza ukochaną oraz jej koleżanki z pracy wraz z partnerami. Okazję tę wykorzystuje Dorota, proponując wspólny wieczór Radomirowi.

Barwy szczęścia - odc. 3318 - wtorek, 17 lutego

Łukasz składa oficjalne zeznania, szczegółowo relacjonując policji, w jaki sposób został odurzony i uprowadzony przez Agnieszkę. Natomiast powrót Mirka na treningi okazuje się bolesny - chłopak odkrywa, że koledzy z drużyny otwarcie kpią z jego feralnego romansu. Z kolei Dorota podczas ćwiczeń w klubie wpada na Justynę, a ich rozmowa na temat Wójcika błyskawicznie przeradza się w ostrą sprzeczkę. Za to Madzia podejmuje radykalną decyzję i pakuje swoje rzeczy, informując Sebastiana, że zamieszka w showroomie.

Barwy szczęścia - odc. 3319 - środa, 18 lutego

Łukasz wciąż zmaga się z bezsennością po porwaniu i ostatecznie zwierza się ze swojej traumy Stańskiemu, który namawia go na podjęcie terapii. Natomiast podczas spotkania z Celiną Sadowski zaskakuje przyjaciółkę niespodziewanym wyznaniem - oświadcza, że pragnie, by znów byli razem. Za to przy Zacisznej trwają ostatnie przygotowania do ślubu. Hubert wręcza Asi wyjątkowy prezent - pamiątkowy łańcuszek należący do jego matki - a chwilę później w domu zjawiają się pierwsi weselni goście.

Barwy szczęścia - odc. 3320 - czwartek, 19 lutego

Asia i Hubert biorą romantyczny ślub, podczas którego Emil godzi się w końcu z Emilką, a Tolek wciela się w rolę szalonego wodzireja. Radość nowożeńców burzy jednak pojawienie się nieproszonego gościa. Natomiast Madzia wypytuje Grażynę o jej relację z Tomkiem, wyraźnie obawiając się, że Oliwce wyrosła cicha rywalka. Jej niepokój może być uzasadniony, gdyż Kępski kolejne popołudnie spędza właśnie ze swoją byłą partnerką. Z kolei Dominika i Sebastian postanawiają zająć mieszkanie zwolnione przez Madzię, aby zapewnić Matiemu własny pokój. Za to Radomir, po kolejnej sprzeczce z żoną, przyjmuje zaproszenie Doroty, wciąż ukrywając przed nową przyjaciółką fakt, że wcale nie jest wolny.

Barwy szczęścia - odc. 3321 - piątek, 20 lutego

Asia po wizycie Daniela nie potrafi odzyskać spokoju, a Emil jest wyraźnie wzburzony. Sytuacja komplikuje się, gdy biologiczny ojciec chłopca niespodziewanie wraca na Zaciszną z prezentami z "podróży" do Afryki. Natomiast Staś szybko nabiera podejrzeń, że mężczyzna nie był zwykłym turystą. Z kolei Oliwka i Ola wracają z Włoch w świetnych nastrojach, co sprawia ogromną radość Kępskiemu oraz Justinowi. Za to Dorota wyznaje Beacie, że jest zachwycona po nocy spędzonej z Radomirem. Dziennikarz po kolejnej zdradzie traci jednak rezon - obawia się konsekwencji, ale wciąż zataja przed nową partnerką fakt, że ma rodzinę.

