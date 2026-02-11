Spis treści
W poprzednim odcinku Celina nie ustawała w wysiłkach, by odnaleźć Łukasza, a Kasia poprosiła Marcina o zorganizowanie widzenia z Agnieszką, licząc, że siostra w końcu wyzna prawdę. Romeo, otoczony wsparciem bliskich, pożegnał matkę podczas kameralnego pogrzebu. Tymczasem Oliwka skupiła się na rozwoju firmy i planowała wyjazd do Włoch, co nie podobało się Kępskiemu, coraz silniej naciskającemu na powiększenie rodziny.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3315
Romeo ostatecznie żegna się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, cały czas mając oparcie w Ewie. Natomiast Aldona przeżywa szok, gdy odkrywa prawdę o pogrzebie - na cmentarzu pochowano jedynie pustą urnę. Sytuacja u Grzelaków staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Borys przyznaje się do współudziału w tym oszustwie. Z kolei wielodniowe poszukiwania kończą się sukcesem - Celina odnajduje Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafia do szpitala. Ania za to oddycha z ulgą na wieść, że Wilk uporał się z "żabim" problemem, dzięki czemu do jej lokalu powrócą klienci z budowy.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3315. odcinek zostanie wyemitowany 12 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)