W poprzednim odcinku Celina nie ustawała w wysiłkach, by odnaleźć Łukasza, a Kasia poprosiła Marcina o zorganizowanie widzenia z Agnieszką, licząc, że siostra w końcu wyzna prawdę. Romeo, otoczony wsparciem bliskich, pożegnał matkę podczas kameralnego pogrzebu. Tymczasem Oliwka skupiła się na rozwoju firmy i planowała wyjazd do Włoch, co nie podobało się Kępskiemu, coraz silniej naciskającemu na powiększenie rodziny.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3315

Romeo ostatecznie żegna się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, cały czas mając oparcie w Ewie. Natomiast Aldona przeżywa szok, gdy odkrywa prawdę o pogrzebie - na cmentarzu pochowano jedynie pustą urnę. Sytuacja u Grzelaków staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Borys przyznaje się do współudziału w tym oszustwie. Z kolei wielodniowe poszukiwania kończą się sukcesem - Celina odnajduje Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafia do szpitala. Ania za to oddycha z ulgą na wieść, że Wilk uporał się z "żabim" problemem, dzięki czemu do jej lokalu powrócą klienci z budowy.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3315. odcinek zostanie wyemitowany 12 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)

