Barwy szczęścia, odcinek 3315: Rodzinne oszustwo wychodzi na jaw! Borys przyznaje się do kłamstwa

Joanna Dembek
2026-02-11 9:57

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3315, którego emisja zaplanowana jest na 12 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku Celina nie ustawała w wysiłkach, by odnaleźć Łukasza, a Kasia poprosiła Marcina o zorganizowanie widzenia z Agnieszką, licząc, że siostra w końcu wyzna prawdę. Romeo, otoczony wsparciem bliskich, pożegnał matkę podczas kameralnego pogrzebu. Tymczasem Oliwka skupiła się na rozwoju firmy i planowała wyjazd do Włoch, co nie podobało się Kępskiemu, coraz silniej naciskającemu na powiększenie rodziny.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3315

Romeo ostatecznie żegna się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, cały czas mając oparcie w Ewie. Natomiast Aldona przeżywa szok, gdy odkrywa prawdę o pogrzebie - na cmentarzu pochowano jedynie pustą urnę. Sytuacja u Grzelaków staje się jeszcze bardziej napięta, gdy Borys przyznaje się do współudziału w tym oszustwie. Z kolei wielodniowe poszukiwania kończą się sukcesem - Celina odnajduje Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafia do szpitala. Ania za to oddycha z ulgą na wieść, że Wilk uporał się z "żabim" problemem, dzięki czemu do jej lokalu powrócą klienci z budowy.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3315. odcinek zostanie wyemitowany 12 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
