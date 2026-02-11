Spis treści
W poprzednim odcinku Romeo ostatecznie pożegnał się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, a w tych trudnych chwilach cały czas wspierała go Ewa. Aldona przeżyła ogromny szok, gdy odkryła prawdę o pogrzebie – na cmentarzu pochowana została jedynie pusta urna. Atmosfera u Grzelaków jeszcze bardziej się zagęściła, gdy Borys przyznał się do współudziału w tym oszustwie. Po wielodniowych poszukiwaniach nastąpił przełom – Celina odnalazła Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafił do szpitala. Ania natomiast odetchnęła z ulgą, gdy dowiedziała się, że Wilk uporał się z „żabim” problemem, dzięki czemu do jej lokalu mieli wrócić klienci z budowy.
"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3316
Po kilku intensywnych dniach, które Ewa i Romeo spędzili niemal nierozłącznie, bliscy młodych decydują się na interwencję. Rodziny proszą zakochanych o "krok wstecz", obawiając się, że silne uczucie odbierze nastolatkom zdrowy rozsądek. Natomiast stan Łukasza, który wciąż przebywa w szpitalu, wyraźnie się poprawia. Z kolei Jaworski nie kryje oburzenia faktem, że budowa Wilka ruszyła na nowo i wspólnie z Marczakiem opracowuje kolejny plan działania. Szczepan gra jednak na dwa fronty i sprytnie namawia do poparcia inwestycji Niedzielską.
"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?
Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3316. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 13 lutego 2026, o godzinie 20:00. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.
W serialu występują:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
- Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
- Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
- Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
- Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
- Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)