W poprzednim odcinku Romeo ostatecznie pożegnał się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, a w tych trudnych chwilach cały czas wspierała go Ewa. Aldona przeżyła ogromny szok, gdy odkryła prawdę o pogrzebie – na cmentarzu pochowana została jedynie pusta urna. Atmosfera u Grzelaków jeszcze bardziej się zagęściła, gdy Borys przyznał się do współudziału w tym oszustwie. Po wielodniowych poszukiwaniach nastąpił przełom – Celina odnalazła Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafił do szpitala. Ania natomiast odetchnęła z ulgą, gdy dowiedziała się, że Wilk uporał się z „żabim” problemem, dzięki czemu do jej lokalu mieli wrócić klienci z budowy.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Quiz. Dopasuj aktora do roli w "Barwach Szczęścia". Kogo gra Katarzyna Glinka?

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3316

Po kilku intensywnych dniach, które Ewa i Romeo spędzili niemal nierozłącznie, bliscy młodych decydują się na interwencję. Rodziny proszą zakochanych o "krok wstecz", obawiając się, że silne uczucie odbierze nastolatkom zdrowy rozsądek. Natomiast stan Łukasza, który wciąż przebywa w szpitalu, wyraźnie się poprawia. Z kolei Jaworski nie kryje oburzenia faktem, że budowa Wilka ruszyła na nowo i wspólnie z Marczakiem opracowuje kolejny plan działania. Szczepan gra jednak na dwa fronty i sprytnie namawia do poparcia inwestycji Niedzielską.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3316. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 13 lutego 2026, o godzinie 20:00. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia.

W serialu występują:

Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)

Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)

Anna Mrozowska (jako Renata)

Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)

Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)

Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)

Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)

Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)

Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)

Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)

Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)

Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)

Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)

Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)

Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)

Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)

Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)

Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)