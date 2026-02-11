Barwy szczęścia, odcinek 3316: To nie jest już niewinna miłość. Romeo musi zwolnić, zanim będzie za późno

Joanna Dembek
2026-02-11 9:57

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3316, którego emisja zaplanowana jest na 13 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku Romeo ostatecznie pożegnał się z matką, rozsypując jej prochy w miejscu, które pokochała w młodości, a w tych trudnych chwilach cały czas wspierała go Ewa. Aldona przeżyła ogromny szok, gdy odkryła prawdę o pogrzebie – na cmentarzu pochowana została jedynie pusta urna. Atmosfera u Grzelaków jeszcze bardziej się zagęściła, gdy Borys przyznał się do współudziału w tym oszustwie. Po wielodniowych poszukiwaniach nastąpił przełom – Celina odnalazła Łukasza, a wycieńczony i półprzytomny dziennikarz trafił do szpitala. Ania natomiast odetchnęła z ulgą, gdy dowiedziała się, że Wilk uporał się z „żabim” problemem, dzięki czemu do jej lokalu mieli wrócić klienci z budowy.

"Barwy szczęścia" - streszczenie odcinka 3316

Po kilku intensywnych dniach, które Ewa i Romeo spędzili niemal nierozłącznie, bliscy młodych decydują się na interwencję. Rodziny proszą zakochanych o "krok wstecz", obawiając się, że silne uczucie odbierze nastolatkom zdrowy rozsądek. Natomiast stan Łukasza, który wciąż przebywa w szpitalu, wyraźnie się poprawia. Z kolei Jaworski nie kryje oburzenia faktem, że budowa Wilka ruszyła na nowo i wspólnie z Marczakiem opracowuje kolejny plan działania. Szczepan gra jednak na dwa fronty i sprytnie namawia do poparcia inwestycji Niedzielską.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3316. odcinek zostanie wyemitowany w piątek 13 lutego 2026, o godzinie 20:00. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
