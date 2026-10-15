Dziedzictwo, odcinek 1057: Sinan zaryzykuje dla Aynur! Ich spotkanie w hotelu doprowadzi do szczerego wyznania [ZDJĘCIA]

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Sinan zatrzyma się w hotelu Aynur w 1057. odcinku „Dziedzictwa”
W 1057. odcinku „Dziedzictwa” Sinan nie będzie chciał ryzykować bezpieczeństwa Aynur. Kobieta podjęła pracę w hotelu, ale mężczyzna nie przestanie się o nią martwić po oskarżeniach o morderstwo Ezgi. Zdecyduje się zatrzymać w tym samym miejscu, by móc czuwać nad jej bezpieczeństwem. Sinan i Aynur spotkają się w jednym pokoju, przez co będą mieli okazję porozmawiać bez obaw, że ktoś im przerwie. W takich okolicznościach trudno będzie uciekać od trudnych tematów. Ich szczera rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy.
- Tak naprawdę chcę od ciebie tylko jednej rzeczy: żebyś mi ufał. Wiem, że wszystko, co robisz, robisz, żeby mnie chronić. Dlatego przestałam walczyć – powie Aynur Sinanowi.
Aynur ma pewność, że Sinan jest po jej stronie i nie da jej skrzywdzić. Dzięki temu czuje się bezpiecznie.
Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1057
Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1057. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.
„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada
„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.
W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.
Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.
W serialu występują m. in.:
- Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı
- Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı
- Nanuka Stambolishvili jako Nana
- Nik Xhelilaj jako Poyraz
- Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf