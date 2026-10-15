Dziedzictwo, odcinek 1057: Sinan zaryzykuje dla Aynur! Ich spotkanie w hotelu doprowadzi do szczerego wyznania [ZDJĘCIA]

Sinan zatrzyma się w hotelu Aynur w 1057. odcinku „Dziedzictwa”

W 1057. odcinku „Dziedzictwa” Sinan nie będzie chciał ryzykować bezpieczeństwa Aynur. Kobieta podjęła pracę w hotelu, ale mężczyzna nie przestanie się o nią martwić po oskarżeniach o morderstwo Ezgi. Zdecyduje się zatrzymać w tym samym miejscu, by móc czuwać nad jej bezpieczeństwem. Sinan i Aynur spotkają się w jednym pokoju, przez co będą mieli okazję porozmawiać bez obaw, że ktoś im przerwie. W takich okolicznościach trudno będzie uciekać od trudnych tematów. Ich szczera rozmowa może pomóc im lepiej zrozumieć własne uczucia i obawy.

- Tak naprawdę chcę od ciebie tylko jednej rzeczy: żebyś mi ufał. Wiem, że wszystko, co robisz, robisz, żeby mnie chronić. Dlatego przestałam walczyć – powie Aynur Sinanowi.

Aynur ma pewność, że Sinan jest po jej stronie i nie da jej skrzywdzić. Dzięki temu czuje się bezpiecznie.

Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1057

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1057. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 26 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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