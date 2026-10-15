Odzyskane samochody w województwie mazowieckim. CBŚP i Straż Graniczna przejęły auta o wartości 400 tys. zł

Wspólne działania służb w województwie mazowieckim

W pierwszej połowie października 2026 roku funkcjonariusze Zarządu w Olsztynie CBŚP oraz strażnicy graniczni z placówki w Bezledach przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości samochodowej. W ich wyniku udało się odzyskać trzy pojazdy osobowe, które wcześniej zostały utracone na terenie Niemiec. Wśród odnalezionych samochodów znajdowała się jedna Toyota oraz dwa pojazdy marki Kia. Łączna wartość zabezpieczonych samochodów została oszacowana przez funkcjonariuszy na kwotę 400 tys. zł.

Ingerencja w numery VIN skradzionych samochodów

Podczas szczegółowych sprawdzeń funkcjonariusze potwierdzili, że w każdym z trzech pojazdów doszło do nieuprawnionej ingerencji w pole numerowe VIN. Zmiana tych oznaczeń służy zazwyczaj ukryciu pochodzenia samochodu i ma na celu utrudnienie wykrycia przestępstwa przez organy ścigania. Mundurowi wskazują, że skuteczna walka z przestępczością o charakterze transgranicznym wymaga ścisłej współpracy służb oraz koordynacji podejmowanych czynności. Wspólna operacja CBŚP i Straży Granicznej pozwoliła na odzyskanie skradzionego mienia oraz ograniczenie działalności grup zajmujących się nielegalnym obrotem pojazdami.

Źródło: Policja.pl