Na Wspólnej, odcinek 4299: Fabian wykorzysta Judytę? Po wspólnej nocy Bradecka nie będzie kryła złości [ZDJĘCIA]

W 4299. odcinku „Na Wspólnej” Judyta będzie walczyć o pracę

Dziennikarka za wszelką cenę próbuje utrzymać posadę, gdyż to jedyne źródło finansowania leczenia jej poważnie chorego syna. W minionych epizodach wprost przyznała Marcie, że obecna sytuacja życiowa całkowicie wyklucza zawodowe ryzyko. Niestety, seria niefortunnych zdarzeń sprawiła, że podpadła Baliszewskiemu i teraz desperacko szuka koła ratunkowego. Gdy wcześniej zrezygnowała z prowadzenia programu na żywo, aby czuwać przy dziecku w szpitalu, jej relacje z szefostwem uległy drastycznemu pogorszeniu. W nadchodzącym 4299. odcinku „Na Wspólnej” okaże się, że pomocna dłoń Fabiana Krawca ma swoją cenę, a po wspólnie spędzonej nocy sytuacja wcale nie ulegnie poprawie. Utrzymanie stanowiska jest dla niej sprawą absolutnie priorytetową, dlatego obietnice gwiazdora stają się jej ostatnią deską ratunku.

Judyta pokłóci się z Fabianem w 4299. odcinku „Na Wspólnej”

Romantyczne chwile szybko zamienią się w ostre starcie, gdy Bradecka zorientuje się, że mężczyzna samowolnie wyłączył jej telefon. To zachowanie wywoła ogromną złość, a dotknięty oskarżeniami Krawiec natychmiast zmieni swoje nastawienie. Jego wcześniejsze deklaracje dotyczące wstawiennictwa u szefa staną się mocno wątpliwe. Dziennikarka znajdzie się w tragicznym położeniu, ponieważ bez jego protekcji starcie z Baliszewskim z góry skazane jest na porażkę. Od samego początku gwiazdor dbał wyłącznie o własne korzyści, co zwiastuje, że porzuci niedawną kochankę w najtrudniejszym momencie. Sytuacja w 4299. odcinku „Na Wspólnej” udowodni, że jeden nieostrożny ruch może ostatecznie pogrzebać karierę zdesperowanej kobiety.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4299. odcinka

Widzowie stacji TVN mogą regularnie śledzić losy ulubionych bohaterów od poniedziałku do czwartku, ciesząc się jedną z najstarszych rodzimych produkcji telewizyjnych. Premiera 4299. odcinka „Na Wspólnej” została zaplanowana na czwartek, 22 października 2026 roku, o godzinie 20:15. Osoby preferujące platformy VOD znajdą ten sam epizod również w ofercie popularnego serwisu streamingowego Player.

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