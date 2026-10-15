Zabójstwo w Żyrardowie. 77-latek trafił do tymczasowego aresztu

Interwencja służb w garażu na terenie miasta

11 października 2026 roku około godziny 8:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie otrzymał informację od syna zmarłego mężczyzny. Zgłoszenie dotyczyło osoby niedającej oznak życia, która miała znajdować się w garażu. Na wskazaną posesję niezwłocznie skierowano policyjny patrol. Funkcjonariusze zastali na miejscu zgłaszającego oraz właściciela nieruchomości, a wewnątrz pomieszczenia garażowego znaleźli leżącego na podłodze 75-latka. Wezwany na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Zarzuty dla 77-latka i decyzja o areszcie

Policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności procesowe. W związku ze sprawą zatrzymano 77-letniego mężczyznę, któremu przedstawiono zarzut zabójstwa. Śledczy podejrzewają, że działał on z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia 75-latka, doprowadzając do jego śmierci. 13 października 2026 roku sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 77-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 10 lat lub kara dożywotniego więzienia. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przebiegu tego zdarzenia.

Źródło: Policja.pl