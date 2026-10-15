Zatrzymanie w Hiszpanii. Małopolscy łowcy głów namierzyli poszukiwanego 48-latka

Poszukiwania członka międzynarodowej grupy przestępczej

48-latek był poszukiwany od 2023 roku w celu odbycia kary 6 lat i 4 miesięcy pozbawienia wolności. Początkowo sprawą zajmowali się funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, jednak pod koniec 2025 roku działania przejęli policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Są to specjaliści, potocznie nazywani łowcami głów, którzy zajmują się odnajdywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze przez blisko rok prowadzili intensywne czynności, aby ustalić, gdzie dokładnie przebywa poszukiwany mężczyzna.

Współpraca krakowskich policjantów z siecią ENFAST

Zgromadzone przez śledczych informacje wskazywały, że 48-latek przebywa poza granicami Polski, a tropy prowadziły do Hiszpanii. Aby skutecznie prowadzić działania na terenie innego państwa, małopolscy funkcjonariusze nawiązali współpracę z punktem kontaktowym sieci ENFAST w Biurze Kryminalnym Komendy Głównej Policji. Jest to instytucja zrzeszająca policyjne zespoły, które specjalizują się w poszukiwaniu najgroźniejszych przestępców na terenie Europy. Wspólne działania służb pozwoliły na precyzyjne monitorowanie sytuacji i przygotowanie akcji zatrzymania.

Zatrzymanie na lotnisku w Alicante

Ustalenie miejsca pobytu mężczyzny wymagało skrupulatnej weryfikacji danych, ponieważ poszukiwany starał się być nieuchwytny mimo prowadzenia wystawnego trybu życia. 48-latek otaczał się luksusem i prawdopodobnie czuł się na tyle pewnie, że nie spodziewał się działań ze strony policji. Do przełomu w sprawie doszło 12 października 2026 roku w godzinach wieczornych. Właśnie wtedy hiszpańscy policjanci zatrzymali zaskoczonego mężczyznę na lotnisku w Alicante, co zakończyło jego długotrwałe ukrywanie się przed organami ścigania.

Procedura przekazania zatrzymanego do Polski

Ujęcie podejrzanego jest wynikiem międzynarodowej współpracy oraz konsekwentnej pracy policjantów z małopolskiego Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób. Obecnie trwają procedury mające na celu przekazanie 48-latka do Polski, aby mógł odbyć zasądzoną karę i odpowiedzieć za zarzucane mu czyny. O jego dalszym losie zadecydują właściwe organy wymiaru sprawiedliwości. Mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się produkcją narkotyków oraz ich transportem z Hiszpanii do Polski.

Źródło: Policja.pl