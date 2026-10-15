Nie ścinaj teraz wszystkich przekwitłych kwiatów. W ogrodzie mogą przydać się zimą

Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usuwania wszystkich przekwitłych kwiatów i suchych łodyg, ponieważ część roślin warto pozostawić na rabatach aż do wiosny.

Zaschnięte kwiatostany mogą stanowić źródło nasion dla ptaków, a puste łodygi bylin zapewniają schronienie niektórym bezkręgowcom, które zimują w ogrodzie.

Nie wszystkie rośliny powinny jednak pozostać nieprzycięte, dlatego chore, gnijące lub uszkodzone fragmenty warto usuwać, a sposób pielęgnacji dostosować do wymagań poszczególnych gatunków.

Zamiast dokładnie porządkować każdą rabatę, warto pozostawić część zdrowych roślin w naturalnej formie i wrócić do przycinania wiosną, gdy łatwiej będzie ocenić ich kondycję po zimie.

Suche kwiatostany mogą pomóc ptakom i owadom

Pozostawione na roślinach nasiona są pokarmem dla niektórych ptaków, szczególnie w okresie, gdy dostępność naturalnego pożywienia staje się mniejsza. Z kolei suche, puste łodygi bylin mogą stanowić schronienie dla drobnych bezkręgowców zimujących w ogrodzie. Z tego powodu część ogrodników coraz częściej rezygnuje z jesiennego przycinania wszystkich roślin do samej ziemi. Rabaty z zaschniętymi kwiatostanami mogą też wyglądać ciekawie, zwłaszcza gdy pojawi się na nich szron.

Warto pozostawić między innymi wybrane odmiany jeżówek, rudbekii, rozchodników czy ozdobnych traw, jeśli są zdrowe i dobrze znoszą zimę w danym miejscu. Ich zaschnięte części zachowują kształt i strukturę, dzięki czemu ogród nie wygląda całkowicie pusto. Nie wszystkie rośliny nadają się jednak do pozostawienia bez pielęgnacji. Znaczenie mają gatunek, stan zdrowotny oraz warunki panujące na rabacie.

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Jesień - nie każdą roślinę warto zostawiać bez przycinania

Jeśli na liściach lub łodygach widzisz oznaki choroby, plamy czy nalot, chore fragmenty najlepiej usunąć zgodnie z zaleceniami dotyczącymi danego gatunku. Pozostawienie ich na rabacie może sprzyjać utrzymywaniu się niektórych problemów w kolejnym sezonie. Warto również usuwać części roślin, które gniją, rozpadają się lub utrudniają pielęgnację. Nie chodzi więc o to, by całkowicie zrezygnować z jesiennych porządków, ale by wykonywać je rozsądnie i wybiórczo.

Trzeba także pamiętać, że część bylin wymaga przycięcia ze względów praktycznych, a inne lepiej reagują na wiosenne porządki. Nie ma jednej zasady dla wszystkich gatunków. Jeśli nie wiesz, jak postąpić z konkretną rośliną, sprawdź jej wymagania przed użyciem sekatora. W przypadku niektórych krzewów kwitnących na zeszłorocznych pędach jesienne cięcie może pozbawić nas kwiatów w kolejnym sezonie.

Jak przygotować rabaty przed zimą?

Dobrym rozwiązaniem jest podzielenie ogrodu na miejsca, które wymagają uporządkowania, i te, w których można pozostawić naturalne elementy. Usuń chore liście i pędy, zadbaj o ścieżki oraz trawnik, ale część zdrowych kwiatostanów pozostaw na rabatach. Jeśli zależy ci na wsparciu ptaków i owadów, warto również ograniczyć nadmierne usuwanie liści spod krzewów i zapewnić w ogrodzie kilka spokojnych, nieprzekopywanych miejsc.