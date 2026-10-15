Nie ścinaj teraz wszystkich przekwitłych kwiatów. W ogrodzie mogą przydać się zimą

Julia Mościńska
Julia Mościńska
2026-10-15 10:40

Jesienne porządki w ogrodzie często oznaczają przycinanie bylin, usuwanie zaschniętych kwiatostanów i przygotowywanie rabat na zimę. Dla wielu osób uporządkowana działka to taka, na której nie zostały żadne suche łodygi ani przekwitłe kwiaty. Jednak nie wszystkie rośliny trzeba ścinać przed nadejściem mrozów. Część z nich może wyglądać atrakcyjnie również zimą, a ich nasiona i puste łodygi bywają cennym źródłem pożywienia oraz schronienia dla ogrodowych zwierząt. Zanim sięgniesz po sekator, warto sprawdzić, które rośliny lepiej pozostawić do wiosny.

Przycięte krzewy i suche liście na rabacie w jesiennym ogrodzie. O porządkach przed zimą przeczytasz na Eska.
Autor: Judyta Koch
  • Jesienne porządki w ogrodzie nie muszą oznaczać usuwania wszystkich przekwitłych kwiatów i suchych łodyg, ponieważ część roślin warto pozostawić na rabatach aż do wiosny.
  • Zaschnięte kwiatostany mogą stanowić źródło nasion dla ptaków, a puste łodygi bylin zapewniają schronienie niektórym bezkręgowcom, które zimują w ogrodzie.
  • Nie wszystkie rośliny powinny jednak pozostać nieprzycięte, dlatego chore, gnijące lub uszkodzone fragmenty warto usuwać, a sposób pielęgnacji dostosować do wymagań poszczególnych gatunków.
  • Zamiast dokładnie porządkować każdą rabatę, warto pozostawić część zdrowych roślin w naturalnej formie i wrócić do przycinania wiosną, gdy łatwiej będzie ocenić ich kondycję po zimie.

Suche kwiatostany mogą pomóc ptakom i owadom

Pozostawione na roślinach nasiona są pokarmem dla niektórych ptaków, szczególnie w okresie, gdy dostępność naturalnego pożywienia staje się mniejsza. Z kolei suche, puste łodygi bylin mogą stanowić schronienie dla drobnych bezkręgowców zimujących w ogrodzie. Z tego powodu część ogrodników coraz częściej rezygnuje z jesiennego przycinania wszystkich roślin do samej ziemi. Rabaty z zaschniętymi kwiatostanami mogą też wyglądać ciekawie, zwłaszcza gdy pojawi się na nich szron.

Warto pozostawić między innymi wybrane odmiany jeżówek, rudbekii, rozchodników czy ozdobnych traw, jeśli są zdrowe i dobrze znoszą zimę w danym miejscu. Ich zaschnięte części zachowują kształt i strukturę, dzięki czemu ogród nie wygląda całkowicie pusto. Nie wszystkie rośliny nadają się jednak do pozostawienia bez pielęgnacji. Znaczenie mają gatunek, stan zdrowotny oraz warunki panujące na rabacie.

Zima w ogrodzie. Jak zabezpieczyć rośliny na zimę?

Jesień - nie każdą roślinę warto zostawiać bez przycinania

Jeśli na liściach lub łodygach widzisz oznaki choroby, plamy czy nalot, chore fragmenty najlepiej usunąć zgodnie z zaleceniami dotyczącymi danego gatunku. Pozostawienie ich na rabacie może sprzyjać utrzymywaniu się niektórych problemów w kolejnym sezonie. Warto również usuwać części roślin, które gniją, rozpadają się lub utrudniają pielęgnację. Nie chodzi więc o to, by całkowicie zrezygnować z jesiennych porządków, ale by wykonywać je rozsądnie i wybiórczo.

Trzeba także pamiętać, że część bylin wymaga przycięcia ze względów praktycznych, a inne lepiej reagują na wiosenne porządki. Nie ma jednej zasady dla wszystkich gatunków. Jeśli nie wiesz, jak postąpić z konkretną rośliną, sprawdź jej wymagania przed użyciem sekatora. W przypadku niektórych krzewów kwitnących na zeszłorocznych pędach jesienne cięcie może pozbawić nas kwiatów w kolejnym sezonie.

Jak przygotować rabaty przed zimą?

Dobrym rozwiązaniem jest podzielenie ogrodu na miejsca, które wymagają uporządkowania, i te, w których można pozostawić naturalne elementy. Usuń chore liście i pędy, zadbaj o ścieżki oraz trawnik, ale część zdrowych kwiatostanów pozostaw na rabatach. Jeśli zależy ci na wsparciu ptaków i owadów, warto również ograniczyć nadmierne usuwanie liści spod krzewów i zapewnić w ogrodzie kilka spokojnych, nieprzekopywanych miejsc.

Storczyki: gatunki, pielęgnacja.
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