Osoby spod tych znaków zodiaku mają słomiany zapał. Szybko tracą zainteresowanie tym, co jeszcze przed chwilą wydawało im się ekscytujące

Astrologia wskazuje, że niektóre znaki zodiaku wykazują ogromny entuzjazm, który niestety szybko gaśnie.

Te cztery znaki, które z zapałem rzucają się w wir nowych pomysłów, by po kilku dniach zupełnie zmienić zdanie.

Dowiedz się, co kryje się za ich słomianym zapałem - czy to potrzeba ciągłych zmian, impulsywność, czy coś innego?

Wielki entuzjazm, który szybko gaśnie

Znasz kogoś, kto z zapałem rozpoczyna naukę języka obcego, kupuje sprzęt sportowy albo planuje nową pasję, a po krótkim czasie zupełnie o tym zapomina? Początek wygląda obiecująco, pojawiają się ambitne plany i mnóstwo energii. Później jednak przychodzi znużenie, a początkowa ekscytacja znika, jak ręką odjął. Astrologia tłumaczy takie zachowanie między innymi temperamentem i potrzebą ciągłych zmian.

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Te znaki zodiaku mają słomiany zapał

Choć oczywiście znak zodiaku nie przesądza o osobowości człowieka, w horoskopowych charakterystykach można znaleźć kilka znaków, którym przypisuje się słomiany zapał, to nie należy astrologicznych opisów traktować jako wyrocznię i naukową charakterystykę konkretnej osoby. Jeśli jednak opis pasuje do ciebie lub kogoś, kogo znasz, sprawdź, czy ty lub ktoś z twoich bliskich nie jest przypadkiem spod jednego z czterech poniższych znaków zodiaku.

Bliźnięta - szybko szukają nowych wrażeń

Bliźnięta uchodzą za osoby ciekawe świata, otwarte na nowości i spragnione intelektualnych bodźców. Chętnie próbują różnych rzeczy, zadają mnóstwo pytań i z łatwością angażują się w kolejne przedsięwzięcia. Problem pojawia się wtedy, gdy temat przestaje być interesujący. To, co jeszcze wczoraj wydawało się fascynujące, dziś może już zwyczajnie nudzić. Bliźnięta wolą wtedy skierować uwagę na coś innego. W ich przypadku słomiany zapał bywa więc związany z potrzebą różnorodności, a niekoniecznie z brakiem ambicji.

Baran - działa pod wpływem impulsu

Baran nie lubi długo siedzieć z założonymi rękami. Kiedy pojawia się nowy pomysł, często chce wcielić go w życie natychmiast. Entuzjazm, odwaga i gotowość do podejmowania wyzwań to cechy, które astrologia przypisuje temu znakowi. Jest jednak druga strona medalu. Gdy pierwsze emocje opadną, a na drodze pojawią się trudności wymagające cierpliwości, Baran może zacząć rozglądać się za kolejnym wyzwaniem. Rozpędzić się potrafi błyskawicznie, ale utrzymanie tempa przez dłuższy czas nie zawsze przychodzi mu łatwo.

Strzelec - wolność ważniejsza niż rutyna

Strzelce kojarzone są z zamiłowaniem do przygód, podróży i odkrywania nieznanego. Uwielbiają snuć plany, poznawać nowych ludzi i sprawdzać, co jeszcze ma do zaoferowania świat. Nic dziwnego, że monotonia może działać na nie wyjątkowo zniechęcająco. Jeśli przedsięwzięcie zaczyna wymagać powtarzalnych czynności i trzymania się sztywnego harmonogramu, Strzelec może stracić motywację. Woli zostawić sobie otwartą furtkę i spróbować czegoś nowego, zamiast kurczowo trzymać się raz podjętej decyzji.

Wodnik - pomysłów mu nie brakuje

Wodniki słyną w astrologicznych opisach z niezależności, kreatywności i nieszablonowego myślenia. Potrafią wpaść na oryginalny pomysł, który rozpala wyobraźnię i wydaje się początkiem czegoś wielkiego. Nie zawsze jednak mają ochotę doprowadzać go do końca. Gdy pojawia się kolejna inspiracja, dotychczasowy projekt może zejść na dalszy plan. Wodnik niekoniecznie rezygnuje dlatego, że brakuje mu umiejętności. Czasem po prostu bardziej pociąga go wizja nowego przedsięwzięcia niż żmudna praca nad poprzednim.

Bliźnięta, Baran, Strzelec i Wodnik to znaki, którym astrologia przypisuje szczególną skłonność do szybkiego zmieniania zainteresowań. W praktyce na wytrwałość wpływa nie astrologia, a wiele innych czynników, między innymi motywacja, nawyki i okoliczności życiowe. Nawet największy entuzjasta może czasem stracić zapał, a osoba, która długo nie potrafiła znaleźć swojej pasji, może w końcu odkryć coś, czemu poświęci lata. Wszystko zależy od człowieka, nie tylko od daty jego urodzenia.

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