Laboratorium narkotyku flakka w Warszawie. Policjanci zlikwidowali miejsce produkcji a-PVP

Likwidacja laboratorium narkotyków w Ursusie

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu ze śródmiejskiej komendy od kilku miesięcy pracowali nad sprawą wytwarzania substancji a-PVP. Zebrane przez nich informacje doprowadziły funkcjonariuszy oraz mundurowych z Centralnego Biura Śledczego Policji do jednego z mieszkań w warszawskim Ursusie. Z analizy materiałów wynikało, że w lokalu produkowany jest groźny środek psychoaktywny, znany potocznie jako narkotyk flakka lub zombie. W trakcie realizacji działań policjanci zatrzymali dwóch obywateli Polski w wieku 27 i 23 lat.

Zabezpieczone substancje i sprzęt do produkcji a-PVP

Wewnątrz obserwowanego mieszkania funkcjonariusze odnaleźli narkotyk a-PVP. Oprócz gotowej substancji policjanci zabezpieczyli także specjalistyczny sprzęt oraz wyposażenie, które służyło do wytwarzania tych niebezpiecznych środków. Jak wskazują mundurowi, proces produkcji takiej substancji wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz profesjonalnego oprzyrządowania. Zabezpieczone przedmioty i chemikalia stanowią dowód w sprawie dotyczącej działalności narkotykowego półświatka.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Obaj mężczyźni zatrzymani w lokalu usłyszeli zarzuty dotyczące wytworzenia znacznej ilości narkotyków. Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe skierowała do sądu wniosek o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, do którego sąd się przychylił. Podejrzanym grozi teraz kara do 20 lat pozbawienia wolności. Starszy z zatrzymanych, 27-latek, będzie dodatkowo odpowiadał za udzielanie narkotyków oraz kierowanie gróźb karalnych.

Kolejne zatrzymania w śledztwie narkotykowym

To nie jedyne osoby powiązane z tą sprawą, ponieważ wcześniej policjanci zatrzymali trzech innych podejrzanych, wobec których również zastosowano środki zapobiegawcze. Rozbicie laboratorium oraz przejęcie niebezpiecznych substancji to kolejny krok śródmiejskich kryminalnych w walce z przestępczością narkotykową na terenie Warszawy. Funkcjonariusze podkreślają, że działania te uderzają w osoby zajmujące się wprowadzaniem groźnych środków do obrotu. Całe postępowanie jest obecnie nadzorowane przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Praga Południe.

Źródło: Policja.pl