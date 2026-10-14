Na Wspólnej, odcinek 4298: Zdjęcia Tymka w materiałach pedofilskich! Marta i Mikołaj rozwikłają tę mroczną sprawę

Iga w 4298. odcinku "Na Wspólnej" znajdzie zdjęcia Tymka w policyjnych aktach

Podczas rutynowej analizy zabezpieczonych przez śledczych plików, Iga natrafi na wizerunek małego Tymka. Fotografie synka Marty i Mikołaja znajdą się w bazie materiałów pedofilskich, co od razu zaniepokoi policjantkę. Przybysz zdecyduje się na natychmiastową rozmowę z Leśniewskimi, aby ostrzec ich przed niebezpieczeństwem. W toku wymiany zdań rodzice dojdą do przerażających wniosków, odkrywając, że w całą sprawę zamieszany jest Stefek. Informacja ta wywoła u nich ogromny wstrząs, zwłaszcza ze względu na świadomość, że wizerunek ich dziecka mógł wpaść w ręce bezwzględnych przestępców.

Stefek w 4298. odcinku "Na Wspólnej" sprowadzi zagrożenie na Tymka

Działania Stefka już od jakiegoś czasu wzbudzały podejrzenia. Widzowie pamiętają 4283. epizod, kiedy to Mikołaj opiekował się Tymkiem, zupełnie nie mając pojęcia, że jego starszy syn zamierza wrzucać do sieci materiały wideo z maluchem. Kilka odcinków później chłopiec rzeczywiście zaczął udostępniać w internecie zdjęcia swojego brata.

Teraz ten brak wyobraźni doprowadzi do dramatycznych konsekwencji. Udostępnione przez niego fotografie Tymka wylądują w folderach z treściami pedofilskimi przejętych przez organy ścigania. Marta i Mikołaj będą zmuszeni poradzić sobie z tą potworną sytuacją, chociaż na razie nie będzie jasne, jakim kanałem zdjęcia dostały się do rąk pedofilów i jaki zrobiono z nich użytek.

Echa tego wydarzenia wybrzmią mocno w 4299. odcinku telenoweli. Mikołaj nie będzie w stanie powstrzymać nerwów na myśl o bezmyślności Stefka, podczas gdy Iga weźmie na siebie zadanie uspokojenia chłopca, tłumacząc mu, że sam w sobie nie złamał prawa. Tymczasem Martę sparaliżuje strach na samą myśl, że fotografie jej najmłodszego dziecka mogą wciąż swobodnie krążyć w najciemniejszych zakamarkach darknetu.

Gdzie i kiedy oglądać 4298. odcinek "Na Wspólnej"?

"Na Wspólnej" pozostaje w czołówce najstarszych i najpopularniejszych polskich produkcji telewizyjnych, goszcząc na ekranach od poniedziałku do czwartku w telewizji TVN. Premiera 4298. odcinka odbędzie się w środę, 21 października 2026 roku o stałej porze, czyli 20:15. Dla tych, którzy preferują elastyczność, stacja udostępnia epizod również w swojej platformie streamingowej Player.

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