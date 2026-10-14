Zatrzymanie w Jarosławiu. 52-latek groził nożem portierowi medycznej placówki

Awantura przed Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu wpłynęło do mundurowych 13 października 2026 roku po godzinie 16:00. Do incydentu doszło przed portiernią Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, gdzie 52-letni mężczyzna wdał się w kłótnię z portierem. W trakcie sporu agresor wyciągnął nóż i zaczął grozić pracownikowi placówki. W obawie o swoje bezpieczeństwo portier zamknął się wewnątrz pomieszczenia służbowego. Wtedy napastnik doprowadził do wybicia szyby w portierni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.

Policjanci zatrzymali napastnika na ulicy Zamkowej

Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli działania mające na celu odnalezienie sprawcy, co doprowadziło do zatrzymania 52-latka na ulicy Zamkowej w Jarosławiu. Podczas interwencji policjanci zabezpieczyli przy mężczyźnie ostre narzędzie, którego używał on wcześniej do kierowania gróźb. Zatrzymany nie posiada stałego miejsca zamieszkania i został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Od 52-latka pobrano krew do badań, aby zweryfikować czy w chwili zdarzenia znajdował się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. W wyniku tej sytuacji nikt nie odniósł obrażeń, a policjanci prowadzą obecnie czynności wyjaśniające dokładne okoliczności zajścia.

Źródło: Policja.pl