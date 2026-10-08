Dziedzictwo, odcinek 1052: Pelin dowie się, że Nana i Poyraz nie są prawdziwym małżeństwem. Wpadnie na pomysł jak odzyskać Poyraza [ZDJĘCIA]

Pelin odkryje sekret Nany i Poyraza w 1052. odcinku „Dziedzictwa”

W 1047. odcinku „Dziedzictwa” Pelin pojawiła się w domu Poyraza, uciekając przed bratem Atakanem. Jej obecność od początku budziła niepokój Nany. W 1048. odcinku Nana była już wyraźnie zazdrosna o dawną dziewczynę męża. Choć jej również zależy na bezpieczeństwie Pelin, nie podoba jej się pomysł mieszkania pod jednym dachem.

Sytuacja jednak stała się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy brat Pelin zaproponował Poyrazowi fortunę za wydanie mu siostry. Poyraz, jako człowiek o szlachetnym sercu, nie zgodził się, choć to mogłoby bardzo pomóc jego rodzinie. Postanowił, że Pelin zostanie u nich tak długo, jak będzie to konieczne. Musiał jednak zapewnić Nanę, że to ona jest dla niego najważniejsza. Przekonał ją. To jednak to nie oznacza, że Pelin nie będzie próbowała ich rozdzielić.

Kiedy w 1052. odcinku "Dziedzictwa" Pelin przypadkiem dowie się, że Poyraz poślubił Nanę tylko po to, aby pomóc jej uniknąć wydalenia z kraju, w swojej głowie zacznie układać zawistny plan odbicia dawnego ukochanego. Czy jej perfidny plan sie ziści, i jakie problemy staną jej na drodze?

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1052

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1052. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

7