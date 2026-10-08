Leo Messi rozegrał ostatni mecz. A to zdjęcia jego żony podbijają sieć! Tylko spójrz

Data 6 października 2026 roku na trwałe zapisze się w annałach futbolu w Argentynie i nie tylko. Podczas starcia towarzyskiego z Beninem, które zakończyło się wynikiem 3:0, Leo Messi ostatni raz zaprezentował się w trykocie drużyny narodowej. Zdobył bramkę i miał dwie asysty w meczu, który specjalnie zatrzymano w 10. minucie, aby uhonorować piłkarza z tym właśnie numerem. Na stadionie, razem z synami, obecna była jego ukochana. Antonela Roccuzzo wspierała męża w tym ważnym dniu, a sam Messi z dużym przejęciem wyznał po spotkaniu wszystkim zgromadzonym: „Będę za wami tęsknił”.

Ostatni taniec Leo Messiego. Pożegnał się z Argentyną. Były łzy, asysty, gol i skandal na koniec

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Pożegnanie Leo Messiego, a jego żona Antonela Roccuzzo w centrum uwagi

Podczas tego doniosłego wydarzenia oczy wielu zwrócone były także na żonę piłkarza. Zaledwie kilkadziesiąt godzin wcześniej firma Adidas, w ramach inicjatywy „Entire Studios”, udostępniła materiały z nowej kampanii z udziałem partnerki Messiego. Fotografie i nagranie przedstawiające 38-latkę w dopasowanym stroju sportowym, który doskonale eksponował jej nienaganną figurę, w ekspresowym tempie obiegły sieć i wzbudziły ogromny zachwyt!

Materiały zgromadziły mnóstwo pozytywnych reakcji i komentarzy z pochwałami dla modelki. „Wow! Jak można być tak idealnym??” – komentowały inne miłośniczki aktywności fizycznej, w tym profesjonalne instruktorki. Sama Antonela zaznacza, że sportowe ubrania są jej stałym wyborem na co dzień, szczególnie podczas dopingowania Leo. Choć takich chwil w drużynie narodowej już nie będzie, gwiazdor futbolu nadal gra w rozgrywkach klubowych – jego umowa z Interem Miami jest ważna do zakończenia 2028 roku.