GKS Katowice zaczyna od mistrza Polski. Trener Siewiorek zdradza cel na sezon

Trudny start z mistrzem Polski

Spotkanie beniaminka z Zawierciem zaplanowano na 15 października w Arenie Katowice. Beniaminkowi ekstraklasy będzie trudno zdobyć punkty w starciu z aktualnym mistrzem kraju, jednak sztab szkoleniowy podchodzi do tego ze spokojem.

Szkoleniowiec GKS Katowice podkreśla, że drużyna musi być gotowa na każdego rywala w lidze. Przyjazd tak utytułowanego przeciwnika ma być dodatkowym atutem dla katowickiej publiczności.

"To nie ma większego znacznie z kim zaczynami rozgrywki. Musimy być gotowi na grę z każdym zespołem. Poza tym mistrz Polski i pretendent do wygrania Ligi Mistrzów przyciągnie na trybuny jeszcze więcej kibiców. Pokażemy, że ta hala może być zapełniona. W zeszłym sezonie na naszym meczach było w niej sporo wolnych krzesełek" - powiedział Sieworek podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jaki jest cel beniaminka?

GKS Katowice wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej po rocznej przerwie, zapewniając sobie awans wygraniem pierwszej ligi w sezonie 2025/2026. Emil Siewiorek nie ukrywa, że podstawowym zadaniem drużyny na najbliższe miesiące jest utrzymanie się w gronie najlepszych zespołów w kraju.

Warto przypomnieć, że w listopadzie 2024 roku w klubie doszło do zmiany szkoleniowca. Zwolnionego Grzegorza Słabego zastąpił wtedy jego asystent Emil Siewiorek, który od tamtego czasu skutecznie prowadzi katowicką ekipę.