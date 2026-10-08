Nie żyje 35-letnia siatkarka. Zmarła po długiej chorobie

Włoska siatkarka Stefania Corna zmarła w wieku zaledwie 35 lat.

Jak informują włoskie media, przyczyną jej śmierci była długa choroba.

Corna odnosiła sukcesy już w kategoriach juniorskich, a po karierze zajęła się nauczaniem języka angielskiego.

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35-letnia siatkarka Stefania Corna nie żyje

Tragiczną wiadomość podały włoskie media, donosząc o śmierci siatkarki, która długo zmagała się z poważną chorobą. Stefania Corna często podkreślała w internecie swoją miłość do siatkówki. Profesjonalną karierę w ojczyźnie zakończyła w 2017 roku, mając zaledwie 27 lat, jednak nie zrezygnowała z dalszego grania. Występowała dalej m.in. w Tunezji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Po powrocie do kraju, mimo przerwy spowodowanej pandemią, wróciła jeszcze do gry w sezonie 2023/2024, by później zdecydować się na zupełnie nowe wyzwania zawodowe.

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Kolejnym etapem w życiu uznanej środkowej było zaangażowanie się w nauczanie języka angielskiego od 2024 roku. Jako juniorka Corna uchodziła za wielki talent włoskiej siatkówki. Z sukcesami reprezentowała swój kraj w kategoriach młodzieżowych, sięgając po złote medale mistrzostw Europy U-19 w 2006 i 2008 roku. Te sukcesy otworzyły jej drogę do pierwszej reprezentacji, do której trafiła w 2011 roku, jeszcze przed 21. urodzinami.

Jeśli chodzi o karierę klubową, zawodniczka reprezentowała barwy takich drużyn jak Volley Bergamo czy Savino Del Bene Scandicci. Z tym pierwszym klubem z rodzinnego miasta wywalczyła Puchar Włoch w sezonie 2007/2008. Jej życiowym partnerem był kubański siatkarz Alejandro Rizo Gonzalez. To właśnie z nim wyruszyła najpierw do Tunezji, a później wspierała go w kolejnych miejscach na świecie, m.in. w Arabii Saudyjskiej. W listopadzie tego roku Stefania Corna obchodziłaby swoje 36. urodziny.