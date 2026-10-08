Ekstraklasa powraca po długiej przerwie. Szlagier w Warszawie

Legia podejmie Wisłę w hicie kolejki

Powrót rozgrywek ekstraklasy po trzech tygodniach przerwy przynosi kibicom wielkie emocje. W niedzielę o godzinie 20.15 w Warszawie wicelider Legia zmierzy się z czwartą w tabeli Wisłą Kraków. Ekipa trenera Marka Papszuna, mająca na koncie 19 punktów, zagra z krakowskim beniaminkiem, który zgromadził dotychczas 17 punktów.

Wśród obiecujących zawodników gospodarzy na uwagę zasługuje Jakub Żewłakow. Niespełna 20-letni pomocnik Legii, syn wybitnego reprezentanta Michała, jest jednym z odkryć polskiej kadry młodzieżowej do lat 21. Drużyna ta, pod wodzą Jerzego Brzęczka, wywalczyła bezpośredni awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy.

Trudna sytuacja pucharowiczów i lider w Białymstoku

Najbliższa seria gier rozpocznie się już w piątek starciami drużyn ze strefy spadkowej i środka tabeli. Przedostatnia Wieczysta Kraków podejmie Wisłę Płock, a zamykający stawkę Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice. Raków, mający za sobą występy w europejskich pucharach, znajduje się w głębokim kryzysie, notując osiem porażek i zaledwie 3 punkty.

W sobotę wieczorem emocje przeniosą się do Białymstoku, gdzie dojdzie do starcia pucharowiczów. Dziesiąta w tabeli Jagiellonia, mająca 12 punktów i jedno spotkanie zaległe, będzie gościć lidera rozgrywek, Górnika Zabrze. Zabrzanie prowadzą z dorobkiem 22 punktów, a mecz ten będzie sprawdzianem ich formy po długiej przerwie reprezentacyjnej. Również w sobotę mistrz Polski, Lech Poznań, zagra we Wrocławiu ze Śląskiem.